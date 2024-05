Weiss ho chválil, o mesiac ho poslal preč. Holanďania žiadajú Slovan o kompromis

„Nemôžeme hrať streda - nedeľa - streda - nedeľa. To ani Barcelona a Real Madrid neodohrajú s tou istou zostavou,” vysvetlil kouč po dueli s Banskobystričanmi.

Bola to ale akási trénerská irónia? Belgický stopér Siemen Voet sa totižto odvtedy v drese Slovana neobjavil.

„Presvedčil ma napríklad Voet, dnes bol najlepší v obrane. Žeby som išiel oslavovať výkon niekoho ďalšieho? To sa povedať nedá,” priznal Weiss.

Voet sa k Slovanu pripojil v lete 2022. Tím z hlavného mesta za jeho služby zaplatil podľa špecializovaného portálu transfermarkt holandskému prvoligovému klubu Zwolle 150-tisíc eur. S klubom podpísal zmluvu do roka 2025.

„Je ľavák, čo je veľký predpoklad pri zakladaní útokov. Pripomína mi Jána Ďuricu, keď ako mladý chlapec prišiel do Artmedie,” zaspomínal si kouč.

„Je perspektívny, vyzerá byť výborný chlapec aj profesionál s defenzívnymi kvalitami,” chválil ho po príchode do klubu tréner Weiss.

Absolvoval už len jeden duel za rezervu “belasých” v druhej lige proti Humennému. Následne smeroval na hosťovanie do Holandska.

„Prináša so sebou aj perspektívu do budúcna, v mladom futbalovom veku sa môže naďalej zlepšovať. Veríme, že sa mu to v Slovane podarí a rozvinie u nás svoj potenciál, ktorým rozhodne disponuje,“ dodal.

Boli to slová, ktoré sa Slovanu vypomstili. Voet na trávniku pôsobil ako hráč, ktorý výkonnosťou hlboko zaostal za predpokladmi. Nestačil ani na slovenskú ligu.

V úvode minulého ročníka dostával hneď od začiatku sezóny príležitosti v základnej zostave Slovana, no za krátky čas si vytvoril teplé miesto na lavičke.