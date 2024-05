Namiesto debutu nečakane chýbal. Prečo za Slovensko nenastúpil Pospíšil?

Do zápasu mali pôvodne zasiahnúť štyri zámorské posily v tíme Craiga Ramsayho. V zostave figurovali Šimon Nemec, Pavol Regenda a Tomáš Tatar, no napokon v nej chýbal Martin Pospíšil.

"U Martina sa vyskytlo drobné zranenie v dolnej časti tela, budúci týždeň ešte postúpi doplňujúce vyšetrenia a podľa toho uvidíme ako na tom bude."

Napriek tomu by zvolenský rodák o MS v Česku nemal prísť. "Jeho účasť na šampionáte by nemala byť ohrozená, ale potrebujeme to ešte dovyšetrovať," dodal Lauko.