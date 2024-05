ONLINE: Slovensko - Poľsko dnes, prípravný zápas pred MS v hokeji 2024 (LIVE)

Vážení hokejoví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní siedmeho prípravného zápasu pred MS v Česku medzi Slovenskom a Poľskom.



Slovensko



Slovenský káder prešiel ďalšou obmenou. Skončili v ňom hráči z domácej extraligy a pripojili sa posily zo zámorskej NHL. Zraz v Žiline však zmeškal Tomáš Tatar s Jurajom Slafkovským. Prvý menovaný prišiel neskôr pre rodinné dôvody, draftová jednotka z roku 2022 si doliečuje drobné zranenie. Slováci už všetko sústreďujú k finálnej nominácii na svetový šampionát v Česku. Tím čakajú ešte dva rezy, a potom vznikne konečný menoslov, ktorý pôjde reprezentovať.



Poľsko



Poliaci čakali na prienik do elitnej kategórie majstrovstiev sveta dlhočizných 22 rokov. Už nejaký ten čas mužstvu šéfuje slovenský kormidelník Róbert Kaláber, ktorý si pamätá neúspešnú kvalifikáciu v Bratislave z augusta 2021 o postup na ZOH do Pekingu. Jeho zverenci sa stretli aj so Slovenskom, ktorému podľahli 1:5. Poľsko nastúpi rovnako na siedmy prípravný zápas. Vyhral len dvakrát s Maďarmi, dve prehry zaknihovalo so Slovinskom aj Veľkou Britániou.