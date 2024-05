Naučil som sa od Slafkovského strieľať góly z bufetu, pousmial sa Hrivík po výhre

ŽILINA. Slovenskí hokejisti si v prípravnom zápase proti Poľsku schuti zastrieľali a vyskúšali rôzne kombinácie. Stretnutie miestami pripomínalo hokejovú exhibíciu. Program a výsledky - Slovensko v príprave na MS v hokeji 2024 „Nabádali sme chalanov, aby udržali koncentráciu a jednoduchosť, ktorú chceme hrať. Trošku sme skĺzli do exhibície,“ poznamenal asistent trénera Peter Frühauf. Slovensko vyhralo nad Poľskom 6:1. Majstrovstvá sveta v hokeji odštartujú už o týždeň.

Zľaknutí Poliaci

Už v prvej tretine viedli Slováci vďaka rýchlym gólom 4:0. Poľská obrana si často nevedela rady s hráčmi v priestore pred brankárom. Slovenský útočník ostal často osamotený. Poliaci sa niekoľkokrát nevedeli popasovať s aktivitou zverencov Craiga Ramsayho a na puk sa iba prizerali. „Trošku sme dnes boli zľaknutí. Boli sme pomalí, mali sme pomalé rozhodnutia a oneskorené reakcie. Hrá sa ťažko, keď dá súper z piatich striel tri góly. Slováci začali aktívne, boli lepší vo všetkých herných činnostiach a aj efektívni.

Po našich chybách v obrannom pásme sa dokázali gólovo presadiť. Mali sme čo robiť, aby sme zabránili ich gólostroju,“ reagoval slovenský tréner Poľska Róbert Kaláber. „Bol to ťažký zápas pre brankára, ale bolo dobré, že sme dali rýchle góly. Urobili sme si náskok a súperovi sme ukázali kvalitu. Bolo to dobré do ďalšieho priebehu. Bola to dobrá príprava, pretože podobné zápasy budú aj na šampionáte. Poľsko máme i v skupine,“ zhodnotil brankár Stanislav Škorvánek. Gól z bufetu V druhom dejstve sa slovenskí hráči nedokázali presadiť. Mohla za to i kvalita ľadu. „Z ničoho nič sme zistili, že v polovici druhej tretiny je zlý ľad. Veľmi sme chceli, ale už nám odskakovali puky. Súper sa trošku nadýchol a nabral viac sebavedomia. Bol nepríjemnejší. Našťastie, v závere sme sa opäť vrátili k našej hre a ukázali sme kvalitu.

Kvalitu však musíme ukazovať plných šesťdesiat minút proti akémukoľvek súperovi. Každý súper dokáže vycítiť naše poľavenie. Poliaci boli v niektorých úsekoch nebezpeční,“ zhodnotil Frühauf. V závere sa slovenskí reprezentanti vrátili k svojej hre a súperovi uštedrili ďalšie dva góly. Posledný kuriózne strelil Marek Hrivík z ťažkého uhla. „Nevedel som, čo sa deje. Pali Regenda ležal pred bránou. Skúsil som brankárovi streliť medzi nohy a puk skončil v bráne. Učil som sa od Juraja Slafkovského. Vystrelil som z bufetu a padlo to tam,“ pousmial sa. Hrivík nastúpil na ľad po dlhšej prestávke, keď sa zranil v prvom zápase štvrťfinálovej série švédskej najvyššej súťaže medzi Leksandom a Frölundom. Noha mu vošla do ryhy, stratil stabilitu a spadol na mantinel. Odvtedy pociťoval bolesti v dolnej časti tela.

„V rámci možností som to nejak zvládol. Ťažko sa mi to však hodnotí po takomto zápase. Viac to budem môcť povedať po utorňajšom zápase proti Američanom,“ uviedol. Občas vymýšľali Hrivík sa blysol v zápase gólom a dvoma asistenciami. Jeho dvojička na krídle, Peter Cehlárik, si pripísal dva góly a asistenciu. „Dnes to bolo super. Všetci sme boli pripravení hrať svoju hru. Samozrejme, ak má súper nižšiu kvalitu, tak nás to núti vymýšľať. Je potom ťažšie sa sústrediť. To bola naša výzva, aby sme hrali náš hokej šesťdesiat minút. V tretej tretine sme sa k tomu trochu vrátili.

Som rád, že Hrivík je zdravý a je späť. Dúfam, že na MS v Ostrave bude stopercentne pripravený. Vieme o sebe a je to jednoduchšie, keď sme už spolu v minulosti hrali,“ uviedol útočník. Prvý zápas po dlhšej časovej odmlke zaznamenal aj kapitán tímu Tomáš Tatar. „Myslel som si, že to bude pre mňa horšie a že budem viac trpieť. Napokon som sa necítil zle, nohy mi celkom išli. Na štadióne bolo teplo a bolo to cítiť aj na ľade. Celkovo to bol dobrý výkon nášho mužstva, nacvičili sme si nejaké veci a odnášame si víťazstvo. Pozitívny bol najmä štart do zápasu. Proti tímom ako Poľsko je to dôležité, inak by sme sa mohli trápiť. Dokázali sme to kontrolovať a nepúšťali sme súpera do situácií, v ktorých by mohli zvrhnúť zápas. Je prirodzené, že sme začali vymýšľať. Sme tu na to, aby sme stmelili kolektív, prišli sme do Ostravy pripravení a zvládli otvorenie turnaja,“ reagoval kapitán tímu.

Generála proti USA Realizačný tím spraví pred utorňajším posledným prípravným zápasom proti USA zmeny v zostave. Počas víkendu tréneri ohlásia, kto káder opustí a kto príde z finálovej série českej extraligy. „Proti Američanom to bude iná káva. Uvidíme reálnu silu jedného z tímov na šampionáte,“ reagoval Hrivík. „Všetky tímy majú viac hráčov z NHL. Som rád, že uvidíme level, na ktorom hrajú v lige. Bude to pre nás nová výzva. Verím, že budeme pokope všetci a bude to generálka pred šampionátom. Ukáže nám to viac, aký hokej sa bude hrať v Ostrave,“ pridal sa Cehlárik.