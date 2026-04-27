ONLINE: USA - Nemecko dnes, skupina B na MS v hokeji do 18 rokov 2026 LIVE (MS U18)

    USA - Nemecko: ONLINE prenos zo skupiny B na MS v hokeji do 18 rokov 2026 (MS U18). (Autor: Sportnet)
    Sportnet|27. apr 2026 o 13:00
    Hokejisti USA a Nemecka dnes hrajú svoj posledný zápas v skupine B na MS v hokeji do 18 rokov 2026. Zápas hostí štadión Vladimíra Dzurillu v Bratislave.

    TV program: Kde sledovať MS v hokeji U18 2026?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: USA - Nemecko dnes LIVE (MS v hokeji do 18 rokov 2026, skupina B, Bratislava, výsledok, pondelok, NAŽIVO)

    Majstrovstvá sveta U18 Skupina B 2025/2026
    27.04.2026 o 16:00
    USA
    0:0
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Nemecko
    Prenos
    Německo je ve skupině B poslední. Jediné body si výběr trenéra Becherera připsal v zápase s Českem, které nečekaně porazil v prodloužení. Nicméně ani tato výhra Němce od posledního místa tabulky neodpoutala. Klíčový duel proti Dánům ztratili 1:4 a v případě, že se Němci chtějí vyhnout zápasu o záchranu budou muset Američany porazit, stačí jim alepsoň dva body.

    Týmové produktivitě zatím vévodí 17letý Jonas Schwarz, který má po třech zápasech třibody (1+2). Tento německý útočník může na turnaji startovat i příští rok.

    Poslední utkání:
    Německo – Česko 3:2 (1:1, 0:1, 1:0 – 1:0)
    Branky a nahrávky: 10. Schwarz, 60. Bloch (Rosling, Schwarz), 65. Krestan (TS) – 2. Vaněček (Ruml, Tomek), 36. Šichtař (Hartl, Byrtus). Rozhodčí: Hyvarinen (FIN), Tyson (CAN) – Spencer (CAN), Jedlička (SVK). Vyloučení: 4:4. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 1698. Průběh zápasu: 0:1, 1:1, 1:2, 3:2.
    USA mají před sebou velmi důležitý zápas. Po úvodní prohře s českým týmem a následném, ne příliš přesvědčivém, vítězství proti Dánsku se Američané v sobotním zápase vzchopili. Šlágr skupiny proti Švédsku skončil jednoznačným představením zámořského výběru. Výběr Tre Kronor deklasovali 9:1 a aktuálně jsou na druhém místě tabulky se sedmi body. V případě výhry se Američané posunou na první místo tabulky před Česko a ve čtvrfinále by je čekal poměrně přívětivý soupeř – Lotyšsko.

    Týmovou produktivitu zatím vede Wyatt Cullen. Ten se bodově prosadil ve všech utkáních, aktuálně má na kontě jeden gól a čtyři asistence.

    Poslední utkání:

    Švédsko – USA 1:9 (0:4, 1:2, 0:3)
    Branky a nahrávky: 32. Gustafsson (Command, L. Andersson) – 5. Guttierrez (Beuker, Cullen), 8. Beuker (Plante), 18. Mutryn (Cullen, Francisco), 19. Nelson (Barnett, Trottier), 27. Lutner (Meyer, Martyniuk), 40. Bogas (Nelson), 42. Berchild (Mutryn), 46. Meyer (Rogowski), 49. Stuart (Glance, Schairer). Rozhodčí: Ingalls, Klijberg – English, Makinen. Vyloučení: 8:5. Využití: 1:2. V oslabení: 0:1. Diváci: 3500. Průběh zápasu: 0:5, 1:5, 1:9.
    V pondělí nás čekají poslední zápasy skupin na mistrovství světa. V prvním zápase od 12:00 se utká USA a Německo.
    Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 16:00.
    MS v hokeji U18 2026 - skupina B

    Poradie

    Krajina

    Zápasy

    V

    VP

    PP

    P

    Skóre

    Body

    1.

    Česko

    4

    2

    1

    1

    0

    16:7

    9

    2.

    USA

    3

    2

    0

    1

    0

    13:4

    7

    3.

    Švédsko

    3

    1

    0

    0

    2

    9:13

    3

    4.

    Dánsko

    3

    1

    0

    0

    2

    5:12

    3

    5.

    Nemecko

    3

    0

    1

    0

    2

    6:13

    2

    MS v hokeji U18 2026

