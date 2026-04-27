ONLINE: USA - Nemecko dnes, skupina B na MS v hokeji do 18 rokov 2026 LIVE (MS U18)

Hokejisti USA a Nemecka dnes hrajú svoj posledný zápas v skupine B na MS v hokeji do 18 rokov 2026. Zápas hostí štadión Vladimíra Dzurillu v Bratislave.
Majstrovstvá sveta U18 Skupina B 2025/2026
27.04.2026 o 16:00
USA
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Nemecko
Prenos
Německo je ve skupině B poslední. Jediné body si výběr trenéra Becherera připsal v zápase s Českem, které nečekaně porazil v prodloužení. Nicméně ani tato výhra Němce od posledního místa tabulky neodpoutala. Klíčový duel proti Dánům ztratili 1:4 a v případě, že se Němci chtějí vyhnout zápasu o záchranu budou muset Američany porazit, stačí jim alepsoň dva body.
Týmové produktivitě zatím vévodí 17letý Jonas Schwarz, který má po třech zápasech třibody (1+2). Tento německý útočník může na turnaji startovat i příští rok.
Poslední utkání:
Německo – Česko 3:2 (1:1, 0:1, 1:0 – 1:0)
Branky a nahrávky: 10. Schwarz, 60. Bloch (Rosling, Schwarz), 65. Krestan (TS) – 2. Vaněček (Ruml, Tomek), 36. Šichtař (Hartl, Byrtus). Rozhodčí: Hyvarinen (FIN), Tyson (CAN) – Spencer (CAN), Jedlička (SVK). Vyloučení: 4:4. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 1698. Průběh zápasu: 0:1, 1:1, 1:2, 3:2.
USA mají před sebou velmi důležitý zápas. Po úvodní prohře s českým týmem a následném, ne příliš přesvědčivém, vítězství proti Dánsku se Američané v sobotním zápase vzchopili. Šlágr skupiny proti Švédsku skončil jednoznačným představením zámořského výběru. Výběr Tre Kronor deklasovali 9:1 a aktuálně jsou na druhém místě tabulky se sedmi body. V případě výhry se Američané posunou na první místo tabulky před Česko a ve čtvrfinále by je čekal poměrně přívětivý soupeř – Lotyšsko.
Týmovou produktivitu zatím vede Wyatt Cullen. Ten se bodově prosadil ve všech utkáních, aktuálně má na kontě jeden gól a čtyři asistence.
Poslední utkání:
Švédsko – USA 1:9 (0:4, 1:2, 0:3)
Branky a nahrávky: 32. Gustafsson (Command, L. Andersson) – 5. Guttierrez (Beuker, Cullen), 8. Beuker (Plante), 18. Mutryn (Cullen, Francisco), 19. Nelson (Barnett, Trottier), 27. Lutner (Meyer, Martyniuk), 40. Bogas (Nelson), 42. Berchild (Mutryn), 46. Meyer (Rogowski), 49. Stuart (Glance, Schairer). Rozhodčí: Ingalls, Klijberg – English, Makinen. Vyloučení: 8:5. Využití: 1:2. V oslabení: 0:1. Diváci: 3500. Průběh zápasu: 0:5, 1:5, 1:9.
V pondělí nás čekají poslední zápasy skupin na mistrovství světa. V prvním zápase od 12:00 se utká USA a Německo.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 16:00.