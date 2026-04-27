Slováci môžu vyhrať svoju skupinu na domácich MS. Kanada deklasovala Fínov

MS v hokeji U18 2026 - skupina A
Fínsko - Kanada 0:7 (0:4, 0:0, 0:3)
Góly: 3. Valentini (Verhoeff, Lin), 12. Hamilton (Croskery), 17. Preston (Croskery), 19. Hamilton (Lin), 43. Preston (Verhoeff, Vandenberg), 45. Zhilkin (Lemieux), 49. Lin (Cali, Di Iorio)
Hokejisti Kanady deklasovali v pondelňajšom zápase na MS v hokeji do 18 rokov 2026 Fínsko 7:0 a dostali sa pred svojho súpera priebežne na čelo základnej A-skupiny v Trenčíne.
Šancu na prvenstvo v skupine majú naďalej domáci Slováci. Do štvrťfinále pôjdu v najlepšej pozícii v prípade, že vo večernom dueli zdolajú Lotyšsko (18.00 h).
