    Slováci môžu vyhrať svoju skupinu na domácich MS. Kanada deklasovala Fínov

    Momentka zo zápasu Fínsko - Kanada. (Autor: Hockey Canada)
    Sportnet, TASR|27. apr 2026 o 16:30
    Zaručí im to triumf nad Lotyšskom.

    MS v hokeji U18 2026 - skupina A

    Fínsko - Kanada 0:7 (0:4, 0:0, 0:3)

    Góly: 3. Valentini (Verhoeff, Lin), 12. Hamilton (Croskery), 17. Preston (Croskery), 19. Hamilton (Lin), 43. Preston (Verhoeff, Vandenberg), 45. Zhilkin (Lemieux), 49. Lin (Cali, Di Iorio)

    Hokejisti Kanady deklasovali v pondelňajšom zápase na MS v hokeji do 18 rokov 2026 Fínsko 7:0 a dostali sa pred svojho súpera priebežne na čelo základnej A-skupiny v Trenčíne.

    Šancu na prvenstvo v skupine majú naďalej domáci Slováci. Do štvrťfinále pôjdu v najlepšej pozícii v prípade, že vo večernom dueli zdolajú Lotyšsko (18.00 h).

    Poradie

    Krajina

    Zápasy

    V

    VP

    PP

    P

    Skóre

    Body

    1.

    Kanada

    4

    3

    0

    0

    1

    22:2

    9

    2.

    Fínsko

    4

    2

    1

    0

    1

    13:12

    8

    3.

    Slovensko

    3

    2

    0

    1

    0

    12:7

    7

    4.

    Lotyšsko

    3

    1

    0

    0

    2

    8:9

    3

    5.

    Nórsko

    4

    0

    0

    0

    4

    3:28

    0

    MS v hokeji do 18 rokov 2026

