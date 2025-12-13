Nitra zažíva obrovskú výsledkovú krízu. Košice a Michalovce utrpeli zahanbujúce debakle

Hokejisti Slovana Bratislava zaznamenali v neúplnom 28. kole Tipsport ligy piate víťazstvo za sebou, keď uspeli na ľade Zvolena po výsledku 4:1.
V tabuľke si poistili prvé miesto, na konte majú 59 bodov a po piatej prehre Nitry za sebou už 7-bodový náskok.
„Belasí“ ako prví v sezóne pokorili 100-gólovú hranicu, ich stý v tomto ročníku strelil Eduard Šimun. Pre domácich to bola naopak štvrtá prehra za sebou.
Nitra ťahá sériu piatich prehier, keď na domácom ľade podľahla 2:4 Dukle Trenčín. Tá sa po dvoch prehrách vrátila na víťaznú vlnu.
Žilina zvíťazila na domácom ľade nad Banskou Bystricou 5:4 po samostatných nájazdoch, hoci po prvej tretine prehrávala 0:4.
Vlkom sa po skvelom obrate podarilo zaznamenať druhý triumf za sebou, vďaka čomu si poistili v tabuľke 3. miesto.
„Barani“ sú na 6. pozícii a na svojho sobotňajšieho súpera strácajú už deväť bodov.
Poprad zdolal Košice 7:1. Napodobnil tak debakel 8:2, ktorý uštedril „oceliarom“ pred šiestimi dňami.
„Kamzíci“ si pripísali štvrté víťazstvo za sebou a celkovo ťahajú sériu 11 duelov s bodovým ziskom, pričom len v dvoch z nich neuspeli. Zverenci Dana Cemana prehrali tretíkrát za sebou.
Hokejisti Spišskej Novej Vsi na domácom ľade zdolali Michalovce 5:0. Svoj prvý gól za domácich strelil Jared McIsaac a prvé čisté konto v sezóne pre „rysov“ vychytal Filip Surák.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
Tipsport liga - 28. kolo:
Žilina - Banská Bystrica 5:4 pp a sn (0:4, 3:0, 1:0 - 0:0, 1:0)
Góly: 25. Chicoine (Walega, Mucha), 35. Ranford (Koyš, Korczak), 37. Vajko (Ranford, Koyš), 48. Mucha (Ranford, Chicoine), rozh. nájazd: Ranford – 1. Turnbull (Galipeau, Lucas), 8. Kukuča (Michalčin, Česánek), 14. Turnbull (Galipeau, Vitols), 19. Valach (Zigo, Lucas)
Zvolen - Slovan Bratislava 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
Góly: 11. Hecl (Šramaty, Marcinek) – 20. Bondra (Šimun), 22. Šimun (Peterek, Brincko), 56. Elson (R. Varga), 60. Dmowski (Elson)
Spišská Nová Ves - Michalovce 5:0 (1:0, 0:0, 4:0)
Góly: 11. Rapáč (Kaspick, Džugan), 43. Turanský, 52. McIsaac (Archambault, Rapáč), 58. D. Martel (Romaňák), 59. Kaspick (Groch, Turanský)
Poprad - Košice 7:1 (3:1, 3:0, 1:0)
Góly: 2. Calof (Bjalončík, Cracknell), 9. Calof (Bjalončík, Lefebvre), 9. Lefebvre (Török, Majdan), 23. Majdan (Török, Suchý), 31. Sproul (Výhonský, Lefebvre), 38. Urbánek (Török, Lefebvre), Majdan (Nemčík, Török) - 1. Krivošík (Šedivý, A. Bartoš)
Nitra - Trenčín 2:4 (0:0, 2:2, 0:2)
Góly: 28. Passolt (Bubela), 35. Okoličány (Lacka, Čederle) - 28. Ahl (Varone, Laurenčík), 34. Descheneau (trestné strieľanie), 50. Varone (Goljer, Descheneau), 52. Descheneau (Varone, Ahl)
