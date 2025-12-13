ONLINE: Vlci Žilina - HC MONACObet Banská Bystrica dnes, Tipsport liga LIVE (28. kolo)

Hokejisti Vlci Žilina a HC MONACObet Banská Bystrica dnes hrajú zápas 28. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: Vlci Žilina - HC MONACObet Banská Bystrica dnes (Tipsport Liga LIVE, 28. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
13.12.2025 o 17:00
28. kolo
Vlci Žilina
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
B. Bystrica
Príjemný dobrý deň zo Žiliny, vitajte pri sledovaní online prenosu zo zápasu 28. kola hokejovej Tipsport ligy, v ktorom hokejisti Vlci Žilina privítajú na domácom ľade hráčov HC MONACObet Banská Bystrica. Zápas sa začína o 17:00, my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy.
Žiline patrí v aktuálnej tabuľke našej najvyššej súťaže priebežné štvrté miesto so ziskom 48 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Milana Bartoviča zvíťazili na domácom ľade nad Nitrou 6:4 (góly Vlkov 4x Walega, 1x Ranford, 1x Chicoine). Najproduktívnejším hráčom tímu je Brendan Ranford, ktorý má na svojom konte 23 kanadských bodov (10+13).
Banskej Bystrici patrí v tabuľke Tipsport ligy priebežné šieste miesto so ziskom 40 bodov. Zverenci trénera Vlastimila Wojnara v poslednom doterajšom zápase zvíťazili na domácom ľade práve nad Žilinou pomerom 5:1 (góly Banskej Bystrice 2x Šoltés, po jednom pridali Kukuča, Turnbull a Gron). Najproduktívnejším hráčom Banskej Bystrice je Carter Christopher Turnbull, ktorý má na svojom konte 35 kanadských bodov (20+15).
Zápas sa v Žiline začína o 17:00, veríme, že ho budete sledovať v našej spoločnosti.
