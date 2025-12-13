ONLINE: HK Poprad - HC Košice dnes, Tipsport liga LIVE (28. kolo)

HK Poprad - HC Košice: ONLINE prenos zo zápasu 28. kola Tipsport ligy.
HK Poprad - HC Košice: ONLINE prenos zo zápasu 28. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
13. dec 2025 o 15:00
Sledujte s nami ONLINE prenos z 28. kola Tipsport ligy: HK Poprad - HC Košice.

Hokejisti HK Poprad a HC Košice dnes hrajú zápas 28. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HK Poprad - HC Košice dnes (Tipsport Liga LIVE, 28. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2025/2026
13.12.2025 o 18:00
28. kolo
Poprad
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Košice
Prehľad
Rozhodca: Hronský, Crman – Orolin, Jedlička.
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 28. kola TIPSPORT ligy medzi HK Poprad a HC Košice.

Popradu sa vďaka zlepšenej forme podarilo vzdialiť od pásma baráže a momentálne je ôsmy. Z 27 odohraných zápasov má na konte 12 víťazstiev (8 v riadnom hracom čase) a 15 prehier (11 v riadnom hracom čase). Včera doma zdolal Prešov 3:2 po predĺžení. Najproduktívnejším hráčom tímu je s 27 bodmi Cracknell.

Košice sú momentálne tretie. Z 27 odohraných zápasov majú na konte 15 víťazstiev (13 v riadnom hracom čase) a 12 prehier (7 v riadnom hracom čase). Včera aj vďaka niekoľkým dôležitým chýbajúcim hráčom prehrali v Michalovciach 2:5. Najproduktívnejšími hráčmi tímu sú s 28 bodmi Krivošík a Petráš.

Tieto tímy sa naposledy stretli minulý týždeň. Vtedy sa z vysokého víťazstva 8:2 tešili hokejisti Popradu.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

dnes 15:00
