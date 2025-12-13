ONLINE: HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Michalovce dnes, Tipsport liga LIVE (28. kolo)

HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Michalovce: ONLINE prenos zo zápasu 28. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|13. dec 2025 o 14:30
Sledujte s nami ONLINE prenos z 28. kola Tipsport ligy: HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Michalovce.

Hokejisti HK Spišská Nová Ves a HK Dukla Michalovce dnes hrajú zápas 28. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

Tipsport liga (SR)  2025/2026
13.12.2025 o 17:30
28. kolo
Spišská N. Ves
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Michalovce
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 28. kola Tipsport ligy medzi mužstvami HK Spišská Nová Ves a HK DUKLA Michalovce.

Spišská Nová Ves sa nachádza na predposlednom mieste, keď má na konte len 31 bodov. Okrem toho ide o druhé najhoršie skórujúce mužstvo súťaže, keď strelilo iba 57 gólov. V posledných dvoch zápasoch navyše nestačila na svojho súpera, hoci duel ukončili aspoň v bodovým ziskom.

Michalovce sa nachádzajú hneď o miesto vyššie so ziskom 32 bodov. Majú však na svojom konte o zápas viac, pričom z posledných štyroch vystúpení nestačili iba v jedinom prípade.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

