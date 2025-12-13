ONLINE: HKM Zvolen - HC Slovan Bratislava dnes, Tipsport liga LIVE (28. kolo)

Hokejisti HKM Zvolen a HC Slovan Bratislava dnes hrajú zápas 28. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HKM Zvolen - HC Slovan Bratislava dnes (Tipsport Liga LIVE, 28. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
13.12.2025 o 17:00
28. kolo
Zvolen
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovan Bratislava
Prenos
Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní zápasu 28.kola Tipos ligy HKM Zvolen – HC Slovan Bratislava. My vám zo stretnutia pod Pustým hradom opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab.
Zvolen nehrá vo forme. Naposledy prehral doma so Slovanom 0:3 a druhý krát po sebe vyšiel doma strelecky naprázdno.V priebežnej tabuľke klesol o priečku nižšie a je deviaty. Možno aj to vyvolalo ďalšie zmeny v kádri. Obranca Wesley odišiel do Vítkovíc a zo Spišskej Novej Vsi prišiel Laferriere. Uvidíme, čo tieto zmeny urobia s domácou zostavou a hlavne či budú Rytieri proti Slovanu úspešnejší než pred týždňom.
Slovan sa nedeľným víťazstvom vo Zvolene 3:0 dostal pred Nitru do čela Tipsport ligy. V piatkovom kole svoj náskok ešte navýšil, keďže Nitra v Žiline prehrala. Slovan teda vedie ligu so štvorbodovým náskokom. Vo Zvolene zatiaľ vyhral oba zápasy sezóny, podarí sa mu to aj do tretice?
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.