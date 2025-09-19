Nitra sa konečne dočkala jasnej výhry. V lige ostali dva neporazené tímy

BRATISLAVA. Hokejisti Banskej Bystrica sa po 4. kole osamostatnili na priebežnom 1. mieste tabuľky Tipsport ligy.
V šlágri piatkového programu zvíťazili nad Žilinou 2:1 po predĺžení a po súboji dvoch tímov, ktoré dovtedy nestratili ani bod, majú na čele náskok jeden bod pred Žilinou a Trenčínom.
V dramatickom šlágri pod Urpínom padali góly až od tretej tretiny. Jediný legionár v ofenzíve domácich Carter Turnbull rozhodol o triumfe „baranov“ už v prvej minúte predĺženia.
Formu rozbehnutých Trenčanov pocítil nováčik z Prešova. Dukla triumfovala na jeho ľade 3:1 a je jeden z dvoch tímov, ktoré ešte neprehrali.
Prešov nebodoval v treťom zápase po sebe. Trenčania strelili dva kľúčové góly v 17. minúte v rozpätí jedenástich sekúnd.
Útočník HC Košice Šimon Petráš sa stal po Jordanovi Martelovi z Michaloviec druhým strelcom hetriku v sezóne.
Podarilo sa mu to na ľade Popradu, keď tromi gólmi po sebe otočil z 1:0 na priebežných 1:3. Košičania aj zásluhou dvoch štvorbodových hráčov Petráša (3+1) a Michala Chovana (0+4) vyťažili štyri góly v presilovkách a napokon triumfovali 5:2.
Premiéru v drese „oceliarov“ absolvoval útočník Ján Blaško, ktorý je v Košiciach na mesačnej skúške. Zverenci Dana Cemana bodovali aj vo štvrtom zápase sezóny. Poprad má po štyroch zápasoch na konte jedno víťazstvo.
Hokejisti Nitry dosiahli prvé trojbodové víťazstvo v sezóne, keď na vlastnom ľade zdolali Liptovský Mikuláš 5:2. Do streleckej listiny sa zapísali aj mladíci Tomáš Chrenko a Adam Nemec. Liptáci prvýkrát v sezóne nebodovali.
Prvé trojbodové víťazstvo dosiahli aj hráči Spišskej Novej Vsi. Na vlastnom ľade si poradili s Michalovcami tesne 2:1. Michalovčania prehrali tretí zápas zo štyroch.
Úvod sezóny nevychádza Zvolenčanom. Zverenci Petra Mikulu nezvíťazili ani vo štvrtom zápase a naďalej sú s jedným bodom na poslednom mieste tabuľky.
Piatkový duel proti Slovanu Bratislava mali sľubne rozohratý, keď na domácom ľade viedli 2:0. Napokon však nezískali ani bod, keďže Slovanisti otočili stav na 5:3.
VIDEO: Nový diel podcastu Hokejový BOSS
Tipsport liga - 4. kolo
Spišská Nová Ves - Michalovce 2:1 (1:0, 0:2, 0:0)
Góly: 25. Rapáč (Archambault, Tychonick), 40. Rapáč (Archambault, Tychonick) – 15. Michnáč (Roy)
Banská Bystrica - Žilina 2:1 (0:0, 0:0, 1:1 - 1:0)
Góly: 41. Kukuča (Šoltés, Gron) - 45. Vašaš (Miller)
Zvolen - Slovan Bratislava 3:5 (1:0, 1:3, 2:2)
Góly: 9. Kudrna (Zuzin, Troock), 22. Troock (Hecl, Šramaty), 59. Cassels (Beňo, Jääskeläinen) – 28. Takáč (Marcinko, Varga), 37. Elson (O´Connor), 37. Takáč (Marcinko, Varga), 56. Dmowski (Elson), 59. Varga
Prešov - Trenčín 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)
Góly: 35. Tumanovs (Hannoun, Dickinson) – 17. Hatala (Mikuš), 17. Šiška (Krajč), 60. Leskinen (Záborský)
Poprad - Košice 2:5 (1:1, 0:4, 1:0)
Góly: 14. Cracknell (Bjalončík, Calof), 59. Výhonský – 15. Petráš (Chovan, Mikúš), 24. Petráš (Mikúš, Chovan), 27. Petráš (Lamper, Chovan), 28. Krivošík (Petráš, Rosandič), 29. Mikúš (Chovan)
Nitra - Liptovský Mikuláš 5:2 (2:0, 1:0, 2:2)
Góly: 7. Chrenko (Nemec, Molnár), 20. Paulovič (Krištof, Osburn), 22. Bubeľa (Jackson, Hrnka), 52. Nemec (Chrenko, Molnár), 60. Paulovič (Mezei) – 44. Cormier (Réway, Sukeľ), 54. Sukeľ (Vojtech, Robertson)
