ONLINE: HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Michalovce dnes, Tipsport liga LIVE (4. kolo)

HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Michalovce: ONLINE prenos zo 4. kola Tipsport ligy.
HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Michalovce: ONLINE prenos zo 4. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|19. sep 2025 o 14:30
Sledujte s nami ONLINE prenos z 4. kola Tipsport ligy: HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Michalovce.

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Hokejisti HK Spišská Nová Ves a HK Dukla Michalovce dnes hrajú zápas 4. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Michalovce dnes LIVE (hokej, 4. kolo, Tipsport liga, piatok, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2025/2026
19.09.2025 o 17:30
4. kolo
Spišská N. Ves
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Michalovce
Prehľad
Rozhodca: Kocúr, Snášel – Knižka, Ordzovenský.
Prenos
Úvodné zostavy:

HK Spišská Nová Ves: Godla (Valluš) – Romaňák, Tychonick, Žiak, Ališauskas, Groch, Barcík, Karaffa, Tóth – Archambault, Giroux, Rapáč – Laferriere-Mailfait, Rockwood, Drábek – Džugan, Viedenský, Števuliak – Turanský, Bortňák, Stas
Tréner: Peter Oremus

HK DUKLA Michalovce: Borák (Glosár) – Roman, Welsh, Marcinko, Nilsson Lindelöf, Meliško, Bindulis, Matta, Rimko – Michnáč, Roy, Martel – Virtanen, Kytnár, Fominykh – Svitana, Faith, Spodniak – Hrabčák, Lichanec, Varga
Tréner: Juraj Faith

V 4. kole Tipsport ligy proti sebe nastúpia Spišská Nová Ves a Michalovce. Stretnutie sa začína o 17:30.

Oba celky sú na tom veľmi podobne. Po troch odohraných dueloch majú na konte dva body. Spišiaci sú na desiatom mieste, Michalovce sú jedenáste. S. N. Ves má skóre 9:11, Michalovčania 8:11.

Spišiaci prehrali v úvodnom kole na ľade Trenčína 3:4, potom doma podľahli Slovanu Bratislava 1:3, v minulom kole zdolali Liptovský Mikuláš 5:4 po samostatných nájazdoch.

Michalovce na úvod ročníka nestačili na L. Mikuláš 1:4, následne prehrali s Popradom 4:5, ale v minulom kole zdolali doma Košice 3:2 po predĺžení, všetky góly strelil Martel.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

