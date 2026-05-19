Mihalik preberá v Prešove kľúčovú rolu pri stavbe kádra: Pre Slovákov nie sme lákavá destinácia

Novým športovým riaditeľom hokejového HC Prešov sa stal Vladimír Mihalik. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.
Bývalý reprezentačný obranca bude mať v novej pozícii zodpovednosť za stavbu kádra a športové riadenie klubu.
Už počas uplynulého ročníka 2025/2026 pomáhal manažmentu prešovského klubu.
Pre slovenských hráčov nie sme lákavá destinácia
„Mojou úlohou ako športového manažéra bude v tejto sezóne predovšetkým stabilizácia klubu a vytvorenie podmienok, ktoré naše mesto zatraktívnia v očiach nových hráčov. Rád by som zdôraznil, že pre slovenských hráčov stále nie sme lákavá destinácia.
Je veľmi náročné sem nejakých dostať, ak ich nie sme ochotní vysoko preplácať. V lete je naša prestupová filozofia podriadená predovšetkým finančným možnostiam klubu. Všetci by sme chceli dostať do tímu tých najlepších hráčov. Prilákať najlepších možných hráčov je jedna vec, ale získať prostriedky na ich zaplatenie je niečo celkom odlišné.
Aj preto si uvedomujeme dôležitosť ľudí, ktorí nám sú ochotní pomôcť a prispievajú nám na našej ceste nielen finančne, ale aj akoukoľvek ďalšou pomocou. Ich príspevok si veľmi vážime,“ uviedol Mihalik.
Vidím na ňom chuť a energiu pracovať
„Sme veľmi radi, že sme sa s Vladom dohodli na spolupráci. Vidím na ňom chuť a energiu pracovať pre prešovský hokej a posúvať ho vpred.
Po dvoch rokoch pôsobenia pri hokeji sme boli zvyknutí na víťazstvá. V treťom roku prišlo vytriezvenie a stretnutie s realitou. Potrebujeme sa vrátiť na zem a začať makať na tom, aby sme sa posúvali dopredu,“ povedal spolumajiteľ klubu Martin Vaľko.