ONLINE: HK Poprad - HC Košice dnes, Tipsport liga LIVE (4. kolo)

POPRAD. Hokejisti HK Poprad a HC Košice dnes hrajú zápas 4. kola Tipsport ligy.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HK Poprad - HC Košice dnes LIVE (hokej, 4. kolo, Tipsport liga, piatok, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
19.09.2025 o 18:00
4. kolo
Poprad
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Košice
Prehľad
Rozhodca: Goga, Žák – Vyšný, Frimmel.
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 4. kola TIPSPORT ligy medzi HK Poprad a HC Košice.
Poprad je po troch kolách na 7. mieste s 3 bodmi za domácu výhru z druhého kola s Michalovcami. V prvom kole prehral na ľade Prešova a naposledy v Banskej Bystrici.
Košice sú na tom o 2 body a 2 priečky lepšie. Zatiaľ bodovali vo všetkých 3 zápasoch. V úvodnom kole zdolali Slovan 4:2. Nasledujúce 2 zápasy síce Košičania prehrali, ale s Liptovským Mikulášom to bolo po nájazdoch a v Michalovciach po predĺžení a tak si aj z týchto zápasov odviezli po bode.
Popradčania a Košičania sa naposledy stretli pred 3 týždňami na Tatranskom pohári. Poprad vyhral 2:1 po góloch Cracknella a Wonga.
Poprad je po troch kolách na 7. mieste s 3 bodmi za domácu výhru z druhého kola s Michalovcami. V prvom kole prehral na ľade Prešova a naposledy v Banskej Bystrici.
Košice sú na tom o 2 body a 2 priečky lepšie. Zatiaľ bodovali vo všetkých 3 zápasoch. V úvodnom kole zdolali Slovan 4:2. Nasledujúce 2 zápasy síce Košičania prehrali, ale s Liptovským Mikulášom to bolo po nájazdoch a v Michalovciach po predĺžení a tak si aj z týchto zápasov odviezli po bode.
Popradčania a Košičania sa naposledy stretli pred 3 týždňami na Tatranskom pohári. Poprad vyhral 2:1 po góloch Cracknella a Wonga.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.