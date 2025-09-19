ONLINE: HKM Zvolen - HC Slovan Bratislava dnes, Tipsport liga LIVE (4. kolo)

ZVOLEN. Hokejisti HKM Zvolen a HC Slovan Bratislava dnes hrajú zápas 4. kola Tipsport ligy.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HKM Zvolen - HC Slovan Bratislava dnes LIVE (hokej, 4. kolo, Tipsport liga, piatok, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
19.09.2025 o 18:00
4. kolo
Zvolen
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovan Bratislava
Prenos
Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní 4.kola Tipos ligy HKM Zvolen – HC Slovan Bratislava. My vám zo stretnutia pod Pustým hradom opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab.
Zvolen je v tabuľke stále posledný s jediným bodom. Práve tento bod Rytieri získali za utorkovú remízu 3:3 v Trenčíne. V predĺžení ale zápas nakoniec prehrali. Čo z toho, že ako hovorí tréner Mikula, že prehral lepší, keď Zvolen body zatiaľ nezbiera. Pritom káder je kvalitný, navyše ešte posilnený novým Fínskym sniperom Jääskeläinenom. Zvolen sa podľa mňa potrebuje len chytiť nejakým jedným zápasom a kľudne by to mohol byť možno aj ten dnešný, pretože Slovan takisto nezačal sezónu ideálne.
Slovan je v tabuľke šiesty so štyrmi bodmi. S tým ale v Bratislave určite nie sú spokojní. Najmä tiež nie s dvoma domácimi prehrali z oboch domácich zápasov. Slovan a Zvolen majú podobné začiatky sezóny, ani jednému nesadol ideálne. Navyše Slovan hneď v úvode prišiel o Martina Bakoša, ktorý bude nútene po operácii pauzovať tri mesiace. Uvidíme, že sa potvrdí, že Slovan hrá zatiaľ vonku lepšie ako doma.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.