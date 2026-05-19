Poprad predĺžil zmluvu s ďalším odchovancom. Potvrdil svoje kvality, hovorí športový manažér

Hokejový klub HK Poprad oznamuje predĺženie zmluvy s obrancom Ľubomírom Malinom. Rodák z Kežmarku, ktorý je odchovancom popradského hokeja, podpísal s Kamzíkmi kontrakt na jeden rok s opciou.
Športový manažér klubu Richard Stehlík neskrýva spokojnosť s pokračovaním spolupráce s Ľubomírom Malinom a zdôrazňuje jeho význam pre klub.
„Sme veľmi radi, že sa nám podarilo dohodnúť na pokračovaní spolupráce s Ľubomírom Malinom. Je to náš odchovanec, ktorý má k Popradu silný vzťah a v minulej sezóne potvrdil svoje kvality.
Ľubo je skúsený obranca, ktorý nám presne zapadá do nášho konceptu a sme radi, že popradský hráč ostáva doma. Veríme, že jeho skúsenosti a stabilné výkony budú pre náš tím v nasledujúcej sezóne opäť veľkým prínosom.“
Samotný Ľubomír Malina vyjadril radosť z predĺženia zmluvy a silné prepojenie s klubom a fanúšikmi: „Som veľmi rád, že som podpísal novú zmluvu s HK Poprad a že budem aj naďalej súčasťou klubu, v ktorom som hokejovo vyrastal.
Ako odchovanec Popradu si veľmi vážim možnosť pokračovať v drese svojho materského klubu. V Poprade sa cítim veľmi dobre, máme výborný kolektív a v kabíne funguje skvelá partia, čo je podľa mňa jeden z najdôležitejších základov úspechu.
Som presvedčený, že na tom, čo sme vybudovali, môžeme ďalej stavať a v nasledujúcej sezóne byť ešte silnejší. Po osobnej stránke hodnotím uplynulú sezónu pozitívne. Bola pre mňa vydarená a verím, že na svoje výkony dokážem nadviazať a opäť pomôžem tímu čo najviac.
Urobím maximum pre to, aby sme spoločne dosiahli čo najlepšie výsledky. Veľké poďakovanie patrí aj našim fanúšikom, ktorí sú pre nás obrovskou podporou a hnacím motorom počas celej sezóny. Ich energia a povzbudzovanie nám dodávajú silu v dôležitých momentoch a veľmi si vážime, že stoja pri nás.“
Ľubomír Malina je pre popradských fanúšikov dobre známou tvárou. Svoje prvé extraligové zápasy odohral v drese Popradu už v sezóne 2010/11.
Pôsobil aj v tímoch Orange 20, Spišská Nová Ves a Žilina. Počas svojej kariéry si vyskúšal aj pôsobenie v českom Přerove a Havířove, no väčšinu času strávil v slovenskej extralige, kde odohral 380 zápasov.
V uplynulej sezóne 2025/26 patril k stabilným členom popradskej obrany, keď v 52 zápasoch zaznamenal 3 góly, 9 asistencií a 21 plusiek.
Informácie priniesol klubový web HK Poprad.