ONLINE: HC Prešov - HK Dukla Trenčín dnes, Tipsport liga LIVE (4. kolo)

PREŠOV. Hokejisti HC Prešov a HK Dukla Trenčín dnes hrajú zápas 4. kola Tipsport ligy.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HC Prešov - HK Dukla Trenčín dnes LIVE (hokej, 4. kolo, Tipsport liga, piatok, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
19.09.2025 o 18:00
4. kolo
Prešov
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Trenčín
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 4. kola Tipsport ligy, v ktorom sa stretne domáci HC Prešov s Duklou Trenčín.
HC Prešov
Prešovčania zažívajú po návrate do najvyššej súťaže kolísavý štart. V úvodnom kole sa postarali o senzačný obrat proti Popradu, keď ešte v polovici zápasu prehrávali 0:3, no napokon triumfovali 4:3. V ďalšom kole doma podľahli Banskej Bystrici vysoko 0:6 a naposledy nestačili ani na ľade Žiliny, kde prehrali 1:4. Nováčik tak zatiaľ ukázal dravosť a energiu, ale aj veľké chyby v defenzíve, ktoré ho stáli body. Proti Trenčínu sa bude snažiť naplno využiť domáce prostredie.
HK Dukla Trenčín
Trenčania vstúpili do nového ročníka veľmi dobre. V prvom kole doma zdolali Spišskú Novú Ves tesne 4:3, následne uspeli aj v Nitre 3:2 po nájazdoch. Formu potvrdili aj v treťom kole, keď na domácom ľade zdolali Zvolen 4:3 po predĺžení. Dukla tak zostáva stopercentná, pričom ukazuje odhodlanie a schopnosť zvládať vyrovnané súboje. V Prešove sa bude snažiť nadviazať na sériu víťazstiev a potvrdiť postavenie medzi lídrami tabuľky.
HC Prešov
Prešovčania zažívajú po návrate do najvyššej súťaže kolísavý štart. V úvodnom kole sa postarali o senzačný obrat proti Popradu, keď ešte v polovici zápasu prehrávali 0:3, no napokon triumfovali 4:3. V ďalšom kole doma podľahli Banskej Bystrici vysoko 0:6 a naposledy nestačili ani na ľade Žiliny, kde prehrali 1:4. Nováčik tak zatiaľ ukázal dravosť a energiu, ale aj veľké chyby v defenzíve, ktoré ho stáli body. Proti Trenčínu sa bude snažiť naplno využiť domáce prostredie.
HK Dukla Trenčín
Trenčania vstúpili do nového ročníka veľmi dobre. V prvom kole doma zdolali Spišskú Novú Ves tesne 4:3, následne uspeli aj v Nitre 3:2 po nájazdoch. Formu potvrdili aj v treťom kole, keď na domácom ľade zdolali Zvolen 4:3 po predĺžení. Dukla tak zostáva stopercentná, pričom ukazuje odhodlanie a schopnosť zvládať vyrovnané súboje. V Prešove sa bude snažiť nadviazať na sériu víťazstiev a potvrdiť postavenie medzi lídrami tabuľky.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.