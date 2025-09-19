ONLINE: HC MONACObet Banská Bystrica - Vlci Žilina dnes, Tipsport liga LIVE (4. kolo)

BANSKÁ BYSTRICA. Hokejisti HC MONACObet Banská Bystrica a Vlci Žilina dnes hrajú zápas 4. kola Tipsport ligy.
Tipsport liga (SR) 2025/2026
19.09.2025 o 17:30
4. kolo
B. Bystrica
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Vlci Žilina
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 4. kola Tipsport ligy medzi mužstvami HC MONACObet Banská Bystrica a Vlci Žilina.
Banská Bystrica má po úvodných troch kolách má na svojom konte plný počet bodov a je lídrom tabuľky so skóre 14:3. Barani po úvodnom triumfe 5:1 nad Zvolenom zvládli aj duel s Prešovom, ktorý vyhrali jasne 6:0. V poslednom zápase dokázali odvrátiť dvojgólové vedenie súpera a Poprad napokon zdolali tesne 3:2.
Žilina patrí k tímom, ktoré taktiež zatiaľ neokúsili chuť porážky, keď sa nachádza na druhom mieste so skóre 11:2. V úvodnom kole sa postarala o cenné víťazstvo proti finalistovi z uplynulého ročníka, keď zdolala Nitru 3:0. Súboj vo Zvolene zvládla po výsledku 4:1 a uspieť zvládla aj na domácom ľade proti Prešovu 4:1.
Bystrica má čo vracať žilinským vlkom, ktorí baranov vyradili v rámci uplynulého play-off. V poslednej sezóne sa spolu v Tipsport aréne stretli celkovo štyrikrát v ligových zápasoch, pričom vo všetkých prípadoch uspeli hostia zo Žiliny – 4:3pp, 2:1, 5:2, 4:3pp.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.