ONLINE: HK Nitra - Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes, Tipsport liga LIVE (4. kolo)

NITRA. Hokejisti HK Nitra a Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes hrajú zápas 4. kola Tipsport ligy.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HK Nitra - Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes LIVE (hokej, 4. kolo, Tipsport liga, piatok, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
19.09.2025 o 18:00
4. kolo
Nitra
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Lipt. Mikuláš
Prenos
Vítam Vás pri sledovaní textového prenosu z Tipsport ligy medzi HK Nitra a HK 32 Liptovský Mikuláš.
HK Nitra
Corgoni nezačali sezónu úplne ideálne. Hneď v prvom kole sme sledovali reprízu minuloročného semifinále. Nitra padla na ľade Vlkov zo Žiliny 0:3. V druhom kole sa predstavili Nitrania na domácom štadióne proti trenčianskej Dukle. Vo výbornom zápase prehrali 2:3 po samostatných nájazdoch. Prvé víťazstvo zaknihovali v treťom zápase na ľade bratislavského Slovana. Zvíťazili 4:3 po predĺžení.
HK 32 Liptovský Mikuláš
Liptáci začali novú sezónu domácim víťazstvom na Duklou Michalovce 4:1. V druhom kole vyzvali Oceliarov na košickom ľade a vo výbornom zápase zvíťazili Liptáci 4:3 po samostatných nájazdoch. Prvá prehra prišla v treťom kole na domácom štadióne, keď podľahli Spišskej Novej Vsi 4:5 po nájazdoch.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.