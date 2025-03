Slovanu sa nedarí a smeruje do predkola play-off, Nitra už nemôže ohroziť Košice

Na 2. miesto ešte mohla pomýšľať Nitra, no tá sa o šancu pripravila domácou prehrou s Michalovcami 2:4.

BRATISLAVA. Hokejisti HC Košice vstúpia do play off z 2. miesta, ktoré s určitosťou obsadia po konci základnej časti.

Hostia išli do vedenia už v 10. sekunde, keď Patrika Jurčáka prekonal Richard Hazala. Na konečných 4:1 uzavrel Marek Bartánus, pre ktorého to bol prvý zápas od novembra 2024.

Na ľade Spišskej Novej Vsi prehral vo všetkých deviatich zápasoch od návratu Spišiakov do extraligy v roku 2021.

"Barani" majú isté 5. miesto a play off začnú na ľade súpera. Bodovo sa síce môžu vyrovnať štvrtej Žiline, no tá má lepšie vzájomné zápasy, ktoré sú pri rovnosti bodov rozhodujúci ukazovateľ.

Pre Liptákov to bol predposledný zápas v sezóne, keďže s určitosťou obsadia 11. miesto po základnej časti.

Hráči Banskej Bystrice si napravili chuť po piatkovej prehre so Zvolenom a na ľade Liptovského Mikuláša triumfovali 6:0.

Dôležité víťazstvo Popradu

Žilinčania skórovali na ľade Popradu až v 60. minúte, keď Brendan Ranford zmaril čisté konto Adama Vaya. Dovtedy inkasovali tri góly a napokon prehrali 1:3.

"Kamzíci" bodovali v siedmom zápase po sebe a poskočili na 6. miesto pred Slovan.

Pred záverečným kolom základnej časti sú blízko priamej účasti v play off, keďže v piatok ich čaká zápas na ľade posledných Nových Zámkov.

Hokejisti Zvolena s určitosťou vstúpia do predkola play off z 10. miesta, no v závere základnej časti majú sľubnú formu.

V nedeľu zdolali na domácom ľade Trenčín 4:3 a dosiahli tretie víťazstvo po sebe.

Hostia prehrávali po dvoch tretinách 1:4 a hoci sa v tretej dokázali vrátiť do zápasu, vyrovnať sa im už nepodarilo.