ONLINE: HK Poprad - DOXXbet Vlci Žilina dnes, Tipos extraliga LIVE (53. kolo)

Pekný podvečer! V základnej časti Tipos Extraligy treba odohrať ešte dve kolá a po piatkových zápasoch je rozhodnuté už o tom, že pohár Dušana Pašeka získa Spišská Nová Ves, ktorá v priamom súboji zdolala Košice 4:3. O prvú šestku naďalej bojuje HK Poprad, ktorý si zmeria sily s DOXXbet Vlci Žilina. Vlci sú tohtosezónnym milým prekvapením, keďže si ako staronový účastník najvyššej súťaže vybojovali priamy postup do štvrťfinále.



HK Poprad: Kamzíci získali v dôležitom zápase proti Trenčínu aspoň jeden bod, keď prehrali po predĺžení 3:4. V tabuľke je to medzi 6. až 8. miestom veľmi vyrovnané, ale najlepšiu pozíciu má bratislavský Slovan, ktorý je aktuálne na šiestej priečke práve o jeden bod pred Popradom. Popradčania majú najlepšiu formu týkajúcu sa domácich zápasov, ale proti Žiline v tejto sezóne nevyhrali ani raz. Prerušiť negatívnu sériu bude chcieť aj najproduktívnejší hráč celej súťaže, ktorým je Andrew Calof so 66-mi kanadskými bodmi (20G, 46A).



DOXXbet Vlci Žilina: Vlci skončia po základnej časti najhoršie na štvrtom mieste, pričom sa stále môžu posunúť ešte vyššie. Naposledy porazili Novozámčanov na ich ľade 5:1. Ich herná forma je podobná ako na strane Kamzíkov. V tíme spod Dubňa vedie produktivitu Hunter Fejes, ktorý má na svojom bodovom účte 46 kanadských bodov (23G, 23A).