ONLINE: HKM Zvolen - HK Dukla Trenčín dnes, Tipos extraliga LIVE (53. kolo)

Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní 53.kola Tipos extraligy HKM Zvolen – HK DUKLA Trenčín. My vám zo stretnutia pod Pustým hradom opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab.



Zvolen akoby s končiacou základnou časťou časoval formu. V nedeľu doma zdolal Michalovce 3:0 a v piatkovom kole Rytieri zvládli aj pohronské derby v Banskej Bystrici 7:4. Hetrikom k nemu pomohol Kyle Olson. HKM je síce stále na desiatom mieste, ale štvorbodová strata na Michalovce sa ešte dá teoreticky zmazať. Hrá sa totiž ešte o šesť bodov. To by Zvolen ale musel vyhrať aj dnes a aj v poslednom kole v Žiline. Navyše Michalovce by musel zakopnúť v Nitre a doma so Spišskou. Toľko teória, ostatné musia domáci hokejisti ukázať na ľade.



Trenčín má tiež o čo hrať. Teoreticky ešte stále môže pomýšľať o prvej šestke. Na šiesty Slovan stráca štyri body na siedmy Poprad tri. Posledné dva duely doviedla Dukla do predĺženia. V Žiline neuspela, ale v piatok doma s Popradom už áno. Aj preto je stále v hre o priamy postup do play off. Od šiesteho miesta po ôsme je to ale stále veľmi tesné. Veľa do tejto tajničky povie výsledok dnešného zápasu.