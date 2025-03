Vážení hokejoví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 53. kola Tipos extraligy medzi Spišskou Novou Vsou a Slovanom Bratislava.



HK Spišská Nová Ves



Kto by to bol povedal. Vicemajster mal kritický november minulého roka, ktorý vyústil do zmeny na poste hlavného trénera. Dnes sa rysy tešia z premiérového zisku pohára Dušana Pašeka, určeného víťazovi základnej časti. Spišská prakticky pravidelne dosahuje historické míľniky. Okrem spomínanej trofeje prekročila aj 100 bodovú hranicu. To všetko sa jej podarilo v rámci predošlého kola na ľade nevýrazných Košíc. K víťazstvu 4:3 prispel dvoma gólmi útočník Meireles. Východniari sú však nohami na zemi a otvorene prezentovali, že toto je len čiastkový cieľ, ktorý splnili.



HC SLOVAN Bratislava



Slovan ešte neprerušil mimoriadne bradatú sériu, ktorá mu svieti počas návštev Spiša. Hostia zvíťazili na ľade aktuálneho víťaza základnej časti ešte v januári 2010 2:1. Odvtedy pretiekol veľmi veľa vody v Dunaji či Hornáde. Belasí sa nevedia dostať na víťaznú vlnu, ktorou by si poistili elitnú šestku. Predovšetkým doma v týchto dňoch horia. Prehra 0:2 s Nitrou bola siedmou. Tréner Tomáš Surový na jednej strane priznal tlak, na druhej prezradil, že sa nič sa nestane, ak jeho tím nepôjde priamo do play-off.