Bystrica pôsobí dominantne, Nitra je na opačnom konci tabuľky než všetci čakajú

bránke Nitry Dylan Ferguson inkasuje gól
Fotogaléria (12)
bránke Nitry Dylan Ferguson inkasuje gól (Autor: TASR)
Sportnet|15. sep 2025 o 00:07
ShareTweet0

Pozrite si súhrn výsledkov 2. kola Tipsport ligy.

BRATISLAVA. Tipsport liga má za sebou zápasy druhého kola. Dukla Trenčín sa tešila z víťazstva na ľade HK Nitra po nájazdoch 3:2, keď rozhodujúci pokus zabezpečil triumf hostí.

Domáci HC Košice prehrali s HK 32 Liptovský Mikuláš 3:4 po predĺžení a nájazdoch, pričom Liptáci si pripísali veľmi cenné body do tabuľky.

HK Poprad zdolal HK Duklu Michalovce tesne 5:4 v zápase, ktorý sa hral v dramatickom tempe až do poslednej minúty.

Slovan Bratislava vyhral v Spišskej Novej Vsi 3:1, zatiaľ čo HKM Zvolen doma nečakane podľahol Žiline hladko 1:4.

Banská Bystrica dominovala v Prešove a deklasovala domácich 6:0, čím ukázala svoju silu už na začiatku sezóny.

VIDEO: Nový diel podcastu Hokejový BOSS

Tipsport liga - 2. kolo

HC Košice - HK 32 Liptovský Mikuláš 3:4 pp a sn (0:1, 0:0, 3:2 - 0:0, 0:1)

Góly: 46. Repčík (Kohút, Zuščák), 54. Plochotnik (Jellúš, Šedivý), 58. Kohút (Jellúš, Rosandič) - 2. Vojtech (Tritt, Fekiač), 52. Ferkodič (Jendroľ, Fekiač), 57. Ferkodič (Cormier), rozh. sn Suke

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Fotogaléria zo zápasu HC Košice - Hk 32 Liptovský Mikuláš (Tipsport liga - 2. kolo)
Tréner HC Košice Dan Ceman v zápase 2.kola hokejovej Tipos extraligy HC Košice - MHK 32 Liptovský Mikuláš.
Branislav Kotvan (L.Mikuláš) v zápase 2. kola hokejovej Tipos extraligy HC Košice - MHK 32 Liptovský Mikuláš.
Tréner MHK 32 Liptovský Mikuláš Aleš Totter v zápase 2. kola hokejovej Tipos extraligy HC Košice - MHK 32 Liptovský Mikuláš.
Carter Robertson (L.Mikuláš) v zápase 2. kola hokejovej Tipos extraligy HC Košice - MHK 32 Liptovský Mikuláš.
5 fotografií
Dominik Jendroľ (L.Mikuláš) a Patrik Rogoň (Košice) v zápase 2. kola Tipos extraligy.

Poprad - Michalovce 5:4 (2:1, 1:3, 2:0)

Góly: 14. Kundrík (Kotvan, Bodák), 19. Gabor (Malina, Sproul), 23. Urbánek (Kotvan, Nauš), 43. Cracknell, 56. Kotvan (Suchý) – 3. Fominykh (Nilsson, Michnáč), 25. Meliško (Svitana, Spodniak), 28. Virtanen (Martel, Roy), 35. Martel (Welsh, Roy)

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Prešov - Banská Bystrica 0:6 (0:0, 0:4, 0:2)

Góly: 22. Šoltés, 26. Kabáč (Zigo, Valach), 27. Dej (Galipeau, Lucas), 39. Turnbull (Myklukha), 56. Galipeau (Šoltés), 60. Kukuča (Gron)

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Spišská Nová Ves - Slovan Bratislava 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)

Góly: 5. Dmowski (Acolatse, Takáč), 16. Marcinko (O'Connor, Maier), 31. Šimun (Pecararo, O'Connor) - 60. Barcík (Belluš, Rockwood)

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Nitra - Trenčín 2:3 sn (0:1, 1:1, 1:0 - 0:0, 0:1)

Góly: 31. Passolt, 49. Okoličány (Čederle) – 6. Josling (Hatala, Vitolinš), 36. Krajčovič (Ahl). Rozhodujúci sam. nájazd: Bellerive

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Fotogaléria zo zápasu HK Nitra - HK Dukla Trenčín (Tipsport liga - 2. kolo)
Radosť hráčov Trenčína po úvodnom góle v zápase 2. kola Tipsport ligy medzi HK Nitra - HK Dukla Trenčín.
Tomáš Starosta (Trenčín) a David Okoličany (Nitra) v zápase 2. kola Tipsport ligy.
Brankár Trenčína David Hrenák a Robert Jackson (Nitra) v zápase 2. kola Tipsport ligy.
Sebastián Čederle (Nitra) a Adam Lapšanský (Trenčín) v zápase 2. kola Tipsport ligy.
7 fotografií
Tomáš Chrenko (Nitra) a Adam Goljer (Trenčín) v zápase 2. kola Tipsport ligy.Úvodný gól Trenčína v bránke Nitry Dylan Ferguson v zápase 2. kola Tipsport ligy.Branislav Mezei (Nitra) a Juraj Šiška (Trenčín) v zápase 2. kola Tipsport ligy.

HKM Zvolen - Vlci Žilina 1:4 (0:2, 0:0, 1:2)

Góly: 55. Zuzin (Hecl, Cassels) - 8. Kosmachuk (Korczak, Galamboš), 15. Juščák (Mucha, Kosmachuk), 45. Korczak (Kolenič, Miller), 55. Korczak (Ranford, Kolenič)

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

    bránke Nitry Dylan Ferguson inkasuje gól
    bránke Nitry Dylan Ferguson inkasuje gól
    Bystrica pôsobí dominantne, Nitra je na opačnom konci tabuľky než všetci čakajú
    dnes 00:07
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»Bystrica pôsobí dominantne, Nitra je na opačnom konci tabuľky než všetci čakajú