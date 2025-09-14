Bystrica pôsobí dominantne, Nitra je na opačnom konci tabuľky než všetci čakajú

BRATISLAVA. Tipsport liga má za sebou zápasy druhého kola. Dukla Trenčín sa tešila z víťazstva na ľade HK Nitra po nájazdoch 3:2, keď rozhodujúci pokus zabezpečil triumf hostí.
Domáci HC Košice prehrali s HK 32 Liptovský Mikuláš 3:4 po predĺžení a nájazdoch, pričom Liptáci si pripísali veľmi cenné body do tabuľky.
HK Poprad zdolal HK Duklu Michalovce tesne 5:4 v zápase, ktorý sa hral v dramatickom tempe až do poslednej minúty.
Slovan Bratislava vyhral v Spišskej Novej Vsi 3:1, zatiaľ čo HKM Zvolen doma nečakane podľahol Žiline hladko 1:4.
Banská Bystrica dominovala v Prešove a deklasovala domácich 6:0, čím ukázala svoju silu už na začiatku sezóny.
Tipsport liga - 2. kolo
HC Košice - HK 32 Liptovský Mikuláš 3:4 pp a sn (0:1, 0:0, 3:2 - 0:0, 0:1)
Góly: 46. Repčík (Kohút, Zuščák), 54. Plochotnik (Jellúš, Šedivý), 58. Kohút (Jellúš, Rosandič) - 2. Vojtech (Tritt, Fekiač), 52. Ferkodič (Jendroľ, Fekiač), 57. Ferkodič (Cormier), rozh. sn Suke
Poprad - Michalovce 5:4 (2:1, 1:3, 2:0)
Góly: 14. Kundrík (Kotvan, Bodák), 19. Gabor (Malina, Sproul), 23. Urbánek (Kotvan, Nauš), 43. Cracknell, 56. Kotvan (Suchý) – 3. Fominykh (Nilsson, Michnáč), 25. Meliško (Svitana, Spodniak), 28. Virtanen (Martel, Roy), 35. Martel (Welsh, Roy)
Prešov - Banská Bystrica 0:6 (0:0, 0:4, 0:2)
Góly: 22. Šoltés, 26. Kabáč (Zigo, Valach), 27. Dej (Galipeau, Lucas), 39. Turnbull (Myklukha), 56. Galipeau (Šoltés), 60. Kukuča (Gron)
Spišská Nová Ves - Slovan Bratislava 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)
Góly: 5. Dmowski (Acolatse, Takáč), 16. Marcinko (O'Connor, Maier), 31. Šimun (Pecararo, O'Connor) - 60. Barcík (Belluš, Rockwood)
Nitra - Trenčín 2:3 sn (0:1, 1:1, 1:0 - 0:0, 0:1)
Góly: 31. Passolt, 49. Okoličány (Čederle) – 6. Josling (Hatala, Vitolinš), 36. Krajčovič (Ahl). Rozhodujúci sam. nájazd: Bellerive
HKM Zvolen - Vlci Žilina 1:4 (0:2, 0:0, 1:2)
Góly: 55. Zuzin (Hecl, Cassels) - 8. Kosmachuk (Korczak, Galamboš), 15. Juščák (Mucha, Kosmachuk), 45. Korczak (Kolenič, Miller), 55. Korczak (Ranford, Kolenič)
