ONLINE: HK Nitra - HK Dukla Trenčín dnes, Tipsport liga LIVE (2. kolo)

HK Nitra - HK Dukla Trenčín: ONLINE prenos z 2. kola Tipsport ligy.
HK Nitra - HK Dukla Trenčín: ONLINE prenos z 2. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|14. sep 2025 o 14:00
Sledujte s nami ONLINE prenos z 2. kola Tipsport ligy: HK Nitra - HK Dukla Trenčín.

NITRA. Hokejisti HK Nitra a HK Dukla Trenčín dnes hrajú zápas 2. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HK Nitra - HK Dukla Trenčín dnes LIVE (hokej, 2. kolo, Tipsport liga, nedeľa, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2025/2026
14.09.2025 o 17:00
2. kolo
Nitra
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Trenčín
Prenos
Nový ročník najvyššej slovenskej hokejovej ligy odštartoval v piatok šiestimi zápasmi. V druhom kole Tipsport ligy odohrajú svoj ďalší tradičný súboj hokejisti HK Nitra a HK DUKLA Trenčín, ktorý prinesie emócie a to pravé fanúšikovské skandovanie.

HK Nitra: Vicemajster z minulej sezóny nezvládol vstup do aktuálneho ročníka, keď podľahol na ľade žilinských vlkov 0:3. Tieto celky si tak zopakovali semifinálové play-off, ktoré sa skončilo celkovým víťazstvom Corgoňov 4:3.

HK DUKLA Trenčín: Naopak Trenčania získali v prvom zápase sezóny plný počet bodov za domácu výhru nad Spišskou Novou Vsou 4:3. Duel museli otáčať, pretože prehrávali 0:2. Dvoma gólmi sa blysol Fín Ville Leskinen.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

