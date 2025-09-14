ONLINE: HK Nitra - HK Dukla Trenčín dnes, Tipsport liga LIVE (2. kolo)

NITRA. Hokejisti HK Nitra a HK Dukla Trenčín dnes hrajú zápas 2. kola Tipsport ligy.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HK Nitra - HK Dukla Trenčín dnes LIVE (hokej, 2. kolo, Tipsport liga, nedeľa, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
14.09.2025 o 17:00
2. kolo
Nitra
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Trenčín
Nový ročník najvyššej slovenskej hokejovej ligy odštartoval v piatok šiestimi zápasmi. V druhom kole Tipsport ligy odohrajú svoj ďalší tradičný súboj hokejisti HK Nitra a HK DUKLA Trenčín, ktorý prinesie emócie a to pravé fanúšikovské skandovanie.
HK Nitra: Vicemajster z minulej sezóny nezvládol vstup do aktuálneho ročníka, keď podľahol na ľade žilinských vlkov 0:3. Tieto celky si tak zopakovali semifinálové play-off, ktoré sa skončilo celkovým víťazstvom Corgoňov 4:3.
HK DUKLA Trenčín: Naopak Trenčania získali v prvom zápase sezóny plný počet bodov za domácu výhru nad Spišskou Novou Vsou 4:3. Duel museli otáčať, pretože prehrávali 0:2. Dvoma gólmi sa blysol Fín Ville Leskinen.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.