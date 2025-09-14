ONLINE: HK Poprad - HK Dukla Michalovce dnes, Tipsport liga LIVE (2. kolo)

HK Poprad - HK Dukla Michalovce: ONLINE prenos z 2. kola Tipsport ligy.
HK Poprad - HK Dukla Michalovce: ONLINE prenos z 2. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|14. sep 2025 o 13:00
ShareTweet0

Sledujte s nami ONLINE prenos z 2. kola Tipsport ligy: HK Poprad - HK Dukla Michalovce.

POPRAD. Hokejisti HK Poprad a HK Dukla Michalovce dnes hrajú zápas 2. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
banner

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HK Poprad - HK Dukla Michalovce dnes LIVE (hokej, 2. kolo, Tipsport liga, nedeľa, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2025/2026
14.09.2025 o 16:00
2. kolo
Poprad
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Michalovce
Prenos
Prajem pekné popoludnie pri sledovaní textového prenosu zo zápasu Tipsport ligy medzi HK Poprad a HK DUKLA Michalovce.

HK Poprad

Zverenci Jána Šimka začali v prvom kole na ľade Prešova. Dostali sa do pohodlného vedenia 3:0, ale laxným prístupom zápas doslova prehajdákali. Prešovčania dokázali streliť štyri góly a napokon brali všety tri body po víťazstve 4:3. Kamzíci sa určite budú chcieť doma revanšovať za zlý piatkový výkon. Uvidíme či sa im to podarí.

HK DUKLA Michalovce

Hostia z Michaloviec cestovali na svoj prvý ligový zápas v tejto sezóne do Liptovského Mikuláša. Nepodali ideálny výkon a napokon si z liptova odniesli prehru 1:4. Jediný gól Dukly strelil v druhej tretine kanadský hráč Connor Welsh. Dnes sa očakáva ofenzívny a vyrovnaný zápas. Uvidíme kto ho zvládne lepšie.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

    HC Prešov - HC MONACObet Banská Bystrica: ONLINE prenos z 2. kola Tipsport ligy.online
    HC Prešov - HC MONACObet Banská Bystrica: ONLINE prenos z 2. kola Tipsport ligy.online
    ONLINE: HC Prešov - HC MONACObet Banská Bystrica dnes, Tipsport liga LIVE (2. kolo)
    dnes 13:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»ONLINE: HK Poprad - HK Dukla Michalovce dnes, Tipsport liga LIVE (2. kolo)