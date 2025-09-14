ONLINE: HK Poprad - HK Dukla Michalovce dnes, Tipsport liga LIVE (2. kolo)

POPRAD. Hokejisti HK Poprad a HK Dukla Michalovce dnes hrajú zápas 2. kola Tipsport ligy.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HK Poprad - HK Dukla Michalovce dnes LIVE (hokej, 2. kolo, Tipsport liga, nedeľa, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
14.09.2025 o 16:00
2. kolo
Poprad
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Michalovce
Prenos
Prajem pekné popoludnie pri sledovaní textového prenosu zo zápasu Tipsport ligy medzi HK Poprad a HK DUKLA Michalovce.
HK Poprad
Zverenci Jána Šimka začali v prvom kole na ľade Prešova. Dostali sa do pohodlného vedenia 3:0, ale laxným prístupom zápas doslova prehajdákali. Prešovčania dokázali streliť štyri góly a napokon brali všety tri body po víťazstve 4:3. Kamzíci sa určite budú chcieť doma revanšovať za zlý piatkový výkon. Uvidíme či sa im to podarí.
HK DUKLA Michalovce
Hostia z Michaloviec cestovali na svoj prvý ligový zápas v tejto sezóne do Liptovského Mikuláša. Nepodali ideálny výkon a napokon si z liptova odniesli prehru 1:4. Jediný gól Dukly strelil v druhej tretine kanadský hráč Connor Welsh. Dnes sa očakáva ofenzívny a vyrovnaný zápas. Uvidíme kto ho zvládne lepšie.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.