ONLINE: HK Spišská Nová Ves - HC Slovan Bratislava dnes, Tipsport liga LIVE (2. kolo)

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Hokejisti HK Spišská Nová Ves a HC Slovan Bratislava dnes hrajú zápas 2. kola Tipsport ligy.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HK Spišská Nová Ves - HC Slovan Bratislava dnes LIVE (hokej, 2. kolo, Tipsport liga, nedeľa, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
14.09.2025 o 16:00
2. kolo
Spišská N. Ves
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovan Bratislava
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 2. kola Tipsport ligy medzi mužstvami HK Spišská Nová Ves a HC Slovan Bratislava.
Spišská Nová Ves má za sebou nie úplne vydarenú prípravu, keď nestačila na poľský tím Unia Oswiecim či na Prešov. Úvod ligy však začala sľubne, keď na ľade Dukly Trenčín viedla už 2:0, no napokon podľahla tesne 3:4. Pozitívom bol výkon novej posily Anthonyho Salinitriho, ktorý si pripísal gól a asistenciu.
Slovan má za sebou nevydarenú minulú sezónu, keď si zahral iba kvalifikáciu o play-off a v osemfinále nestačil na Zvolen. Do novej sezóny vstupujú belasí s novým trénerom a výrazne obmeneným kádrom. Výsledky v príprave však neboli povzbudivé. Slovan dokázal zvíťaziť len v dvoch dueloch z ôsmich. Nevyšla mu ani ligová premiéra, keď doma podľahol Košiciam 2:4 po slabšom výkone. O jediný gól z hry sa postaral Ryan O’Connor a Ryan Dmowski premenil trestné strieľanie.
V minulej sezóne sa oba tímy spolu stretli celkovo štyrikrát, pričom Spišská Nová Ves uspela hneď v troch prípadoch – 5:4sn, 3:0 a 3:2. Úvodný duel však zobral na svoju stranu Slovan po tesnom víťazstve 2:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.