ONLINE: HC Prešov - HC MONACObet Banská Bystrica dnes, Tipsport liga LIVE (2. kolo)

HC Prešov - HC MONACObet Banská Bystrica: ONLINE prenos z 2. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|14. sep 2025 o 13:00
Sledujte s nami ONLINE prenos z 2. kola Tipsport ligy: HC Prešov - HC MONACObet Banská Bystrica.

PREŠOV. Hokejisti HC Prešov a HC MONACObet Banská Bystrica dnes hrajú zápas 2. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HC Prešov - HC MONACObet Banská Bystrica dnes LIVE (hokej, 2. kolo, Tipsport liga, nedeľa, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2025/2026
14.09.2025 o 16:00
2. kolo
Prešov
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
B. Bystrica
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 2. kola Tipsport extraligy, v ktorom na seba narazia nováčik HC Prešov a skúsený tím HC MONACObet Banská Bystrica.

HC Prešov

Prešovčania vstúpili do najvyššej súťaže úspešne, keď v prvom kole zdolali Poprad tesne 4:3. Nováčik sa pritom postaral o veľký obrat, keď ešte v polovici zápasu prehrával 0:3. Tím ukázal veľkú dravosť, odhodlanie a energiu, ktorými môže zaskočiť aj favorizovaných súperov. Opiera sa predovšetkým o kolektívny výkon, no oporou by mali byť aj skúsenosti hráčov, ktorí už extraligu poznajú.

HC MONACObet Banská Bystrica

Banská Bystrica rozbehla sezónu vo veľkom štýle. V prestížnom derby so Zvolenom triumfovali presvedčivo 5:1 a ukázali silu svojho ofenzívneho potenciálu. „Barani“ sa cez leto posilnili o viacerých legionárov, v bránke pribudol lotyšský gólman Eriks Vitols a do defenzívy i útoku dorazili mená s medzinárodnými skúsenosťami.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

