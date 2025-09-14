ONLINE: HC Prešov - HC MONACObet Banská Bystrica dnes, Tipsport liga LIVE (2. kolo)

PREŠOV. Hokejisti HC Prešov a HC MONACObet Banská Bystrica dnes hrajú zápas 2. kola Tipsport ligy.
Tipsport liga (SR) 2025/2026
14.09.2025 o 16:00
2. kolo
Prešov
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
B. Bystrica
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 2. kola Tipsport extraligy, v ktorom na seba narazia nováčik HC Prešov a skúsený tím HC MONACObet Banská Bystrica.
HC Prešov
Prešovčania vstúpili do najvyššej súťaže úspešne, keď v prvom kole zdolali Poprad tesne 4:3. Nováčik sa pritom postaral o veľký obrat, keď ešte v polovici zápasu prehrával 0:3. Tím ukázal veľkú dravosť, odhodlanie a energiu, ktorými môže zaskočiť aj favorizovaných súperov. Opiera sa predovšetkým o kolektívny výkon, no oporou by mali byť aj skúsenosti hráčov, ktorí už extraligu poznajú.
HC MONACObet Banská Bystrica
Banská Bystrica rozbehla sezónu vo veľkom štýle. V prestížnom derby so Zvolenom triumfovali presvedčivo 5:1 a ukázali silu svojho ofenzívneho potenciálu. „Barani“ sa cez leto posilnili o viacerých legionárov, v bránke pribudol lotyšský gólman Eriks Vitols a do defenzívy i útoku dorazili mená s medzinárodnými skúsenosťami.
