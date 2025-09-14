ONLINE: HC Košice - Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes, Tipsport liga LIVE (2. kolo)

KOŠICE. Hokejisti HC Košice a Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes hrajú zápas 2. kola Tipsport ligy.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HC Košice - Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes LIVE (hokej, 2. kolo, Tipsport liga, nedeľa, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
14.09.2025 o 16:00
2. kolo
Košice
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Lipt. Mikuláš
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 2. kola Tipsport ligy, v ktorom HC Košice hostia HK 32 Liptovský Mikuláš. Úvodné buly je naplánované na 16:00.
Košice vo svojom úvodnom vystúpení triumfovali na ľade bratislavského Slovana 4:2 a získali prvé tri body do tabuľky. Góly strelili Petráš, Chovan, Rogoň a Lamper. Košičania využili dve presilové hry.
Liptáci si poradili s Michalovcami 4:1. Už po úvodnej tretine viedli 2:0, ďalšie dva presné zásahy pridali v záverečnom dejstve. Sieť rozvlnili Sukeľ, Ferkodič, Nespala a Ibragimov.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.