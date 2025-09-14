ONLINE: HKM Zvolen - Vlci Žilina dnes, Tipsport liga LIVE (2. kolo)

ZVOLEN. Hokejisti HKM Zvolen a Vlci Žilina dnes hrajú zápas 2. kola Tipsport ligy.
Tipsport liga (SR) 2025/2026
14.09.2025 o 17:00
2. kolo
Zvolen
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Vlci Žilina
Prenos
Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní 2.kola Tipos ligy HKM Zvolen – Vlci Žilina. My vám zo stretnutia pod Pustým hradom opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab.
Zvolen neodštartoval sezónu dobre. V piatok prehral v Pohronskom derby v Banskej Bystrici vysoko 5:1 a v tabuľke je zatiaľ posledný. Rytierom nevyšiel úvod do zápasu a i keď sa v druhej tretine zlepšili, v tretej ich Barani dvoma gólmi definitívne pochovali. HKM dnes čaká súper ako remeň, veď Žilina v úvodnom kole zdolala doma najväčšieho ašpiranta na titul Nitru 3:0. Zaujímavé však je, že Žiline sa v minulej sezóne, keď hrala výborne, vo Zvolene vôbec nedarilo. Oba tímy ale túto sezónu majú odlišné zloženie, tak porovnávať môžeme len veľmi ťažko.
Žilina začala svoju druhú sezónu po návrate do najvyššej súťaže výborne a tabuľke je zatiaľ na treťom mieste. V prvom kole šla krôčik po krôčku, až z toho napokon bolo cenné víťazstvo s Nitrou, navyše Vlci od najofenzívnejšieho mužstva na papieri ani jeden krát neinkasovali. To o niečom hovorí a vzbudzuje to rešpekt. Počkáme si ale na to, čo tréner roka Milan Bartovič vymyslí na Zvolen.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.