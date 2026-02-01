Nitra dýcha Slovanu na chrbát, Košice sú na koni a Žilina je bez formy

Hokejisti Slovana Bratislava majú na čele Tipsport ligy už len jednobodový náskok pred druhou Nitrou.
Líder súťaže prehral v šlágri 44. kola na ľade Košíc 1:3, kým Nitra si v nedeľu poradila doma so Žilinou 2:0.
Slovan prehral, hoci Liam Pecararo skóroval v 3. minúte z prvej strely na košickú bránku. Domáci dokázali otočiť skóre, dvoma gólmi pomohol k obratu Patrik Lamper.
„Oceliari“ slávili piaty triumf v sérii, ktorým si upevnili tretie miesto v tabuľke. „Belasí“ v uplynulých dvoch zápasoch nebodovali, keď pred duelom v Košiciach prehrali aj v Michalovciach (1:6).
Nitra dosiahla tretie víťazstvo za sebou a skresala z náskoku Slovana, ten má však jeden zápas k dobru.
Pod Zoborom sa strelecky presadili Adam Kalman a Tomáš Hrnka, brankár Jasper Patrikainen si pripísal piate čisté konto v sezóne. Žilina utrpela štvrtú prehru v sérii a klesla na piatu priečku.
Pred ňu sa o bod dostala Banská Bystrica, ktorá triumfovala v pohronskom derby na ľade rivala Zvolena 7:3. Tím spod Urpína položil základ úspechu už v prvej štvrtine, v ktorej otočil stav z 0:1 na 4:1.
Hetrikom sa na víťazstve „baranov“ podieľal Richard Ondrušek. Zvolenčania tak nedokázali predĺžiť sériu výhier na číslo štyri.
Šiestu priečku si upevnil Poprad, ktorý si poradil s Prešovom 5:2. Dvoma gólmi a asistenciou sa na triumfe podieľal Adam Cracknell, dvakrát za „kamzíkov“ skóroval aj Jakub Urbánek.
Popradčania sa radovali z druhej výhry za sebou, naopak nováčik z Prešova vyšiel v piatom zápase v sérii bodovo naprázdno a zostal na poslednom 12. mieste. Na jedenásty Trenčín stráca už 15 bodov.
„Vojaci“ síce prehrali tretí zápas za sebou, ale získali v Spišskej Novej Vsi bod, keď podľahli 2:3 až po predĺžení. Pri hre bez brankára vyrovnal v 58. minúte Denis Hudec.
V extra čase rozhodol už po piatich sekundách o výhre domácich kanadský útočník Danick Martel.
VIDEO: Víťazný gól Martela
Spišiaci si pripísali štvrté víťazstvo za sebou a patrí im deviata priečka o skóre za siedmym Zvolenom a ôsmym Liptovským Mikulášom.
Liptáci uspeli v Michalovciach 7:5 a zastavili šnúru štyroch prehier. Dvoma gólmi a asistenciou sa v drese hostí prezentoval Xavier Ormier, bilanciu 1+2 mal Matúš Vojtech.
Michalovce nenadviazali na cenný triumf nad Slovanom a po troch víťazstvách tentoraz nebodovali.
Tipsport liga - 43. kolo:
HC Košice - HC Slovan Bratislava 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
Góly: 22. Petráš (Jellúš, Rosandič), 23. Lamper (Plochotnik, Bučko), 58. Lamper - 3. Pecararo (Elson, Zeleňák).
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
HKM Zvolen - HC MONACObet Banská Bystrica 3:7 (1:4, 2:0, 0:3)
Góly: 1. Hecl (Marcinek, Zuzin), 30. Marcinek (V. Fekiač), 35. Durandeau (Jääskeläinen, Berger) - 7. Faith (Žabka, Turnbull), 15. Ondrušek, 18. Myklucha (Turnbull, Faith), 18. Michalčin (Valach, Gron), 48. Turnbull, 50. Ondrušek (Lucas), 53. Ondrušek (Lee, Matoušek).
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
HK Dukla Michalovce – HK 32 Liptovský Mikuláš 5:7 (1:4, 2:1, 2:2)
Góly: 4. Macejko (Matta), 27. Spodniak (Fominych, Stripai), 33. Roy (J. Martel, Roman), 55. Virtanen (Roy, Spodniak), 58. Fominych (Safaralejev, Meliško) – 5. Vojtech (Cormier, Robertson), 7. Tritt (Farren, Flood), 8. Cormier (Sukeľ, Vojtech), 15. Šandor (Sukeľ, Fekiač), 24. Robertson (Tritt, Farren), 56. Cormier (Vojtech, Fekiač), 57. Vankúš (Fekiač).
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
HK Poprad - HC Prešov 5:2 (2:0, 3:2, 0:0)
Góly: 5. Bjalončík (Nemčík, Cracknell), 16. Cracknell (Bjalončík, Sproul), 21. Cracknell (Calof, Malina), 29. Urbánek (Bodák), 36. Urbánek - 26. Avcin (Kadyrov, Nátny), 30. MacDougall (T. Cormier, Blaško).
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
HK Spišská Nová Ves - Dukla Trenčín 3:2 pp (0:0, 2:1, 0:1 - 1:0)
Góly: 28. Viedenský (Will, Giľák), 35. G. Hain (Savoie), 61. Martel (G. Hain) – 24. S. Hain (Jakubec), 58. Hudec (Šiška, Varone).
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
HK Nitra - Vlci Žilina 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Góly: 35. Kalman (Graham, Kováč), 45. Hrnka.
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>