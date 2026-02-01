ONLINE: HC Košice - HC Slovan Bratislava dnes, Tipsport liga LIVE (44. kolo)

Hokejisti HC Košice a HC Slovan Bratislava dnes hrajú zápas 44. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HC Košice - HC Slovan Bratislava dnes (Tipsport Liga LIVE, 44. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
01.02.2026 o 16:00
44. kolo
Košice
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovan Bratislava
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 44. kola Tipsport ligy, v ktorom HC Košice hostia HC Slovan Bratislava. Úvodné buly je na programe o 16:00.
Košice sa nachádzajú na 3. mieste, na konte majú 77 bodov. Na druhú Nitru strácajú osem bodov, no odohrali o dva zápasy menej. Košičania vyhrali štyri zápasy po sebe, v minulom kole zdolali doma Duklu Trenčín 2:1.
Slovan je lídrom tabuľky, doposiaľ nazbieral 89 bodov. Pred druhou Nitrou má štvorbodový náskok a zápas k dobru. Po siedmich výhrach v rade našli belasí v minulom kole premožiteľa. Na ľade Michaloviec prehrali 1:6.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.