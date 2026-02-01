ONLINE: HKM Zvolen - HC MONACObet Banská Bystrica dnes, Tipsport liga LIVE (44. kolo)

Hokejisti HKM Zvolen a HC MONACObet Banská Bystrica dnes hrajú zápas 44. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HKM Zvolen - HC MONACObet Banská Bystrica dnes (Tipsport Liga LIVE, 44. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
01.02.2026 o 17:00
44. kolo
Zvolen
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
B. Bystrica
Prenos
Vítam všetkých hokejových fanúšikov pri textovom prenose zo zápasu 44. kola Tipsport ligy medzi HKM Zvolen a HC MONACObet Banská Bystrica.
Zvolen má v roku 2026 impozantnú formu, keď v deviatich zápasoch nezvíťazili iba raz. V tabuľke sú na 7. mieste, no na 6. Poprad strácajú šesť bodov.
Banská Bystrica nevyhrala tri zápasy v rade, vďaka čomu sa prepadli na 5. miesto. Na 7. Zvolen majú so ziskom 71 bodov náskok dvanástich bodov.
V piatich tohtosezónnych vzájomných zápasoch sa trikrát radovali barani a dvakrát Zvolen.
Zvolen má v roku 2026 impozantnú formu, keď v deviatich zápasoch nezvíťazili iba raz. V tabuľke sú na 7. mieste, no na 6. Poprad strácajú šesť bodov.
Banská Bystrica nevyhrala tri zápasy v rade, vďaka čomu sa prepadli na 5. miesto. Na 7. Zvolen majú so ziskom 71 bodov náskok dvanástich bodov.
V piatich tohtosezónnych vzájomných zápasoch sa trikrát radovali barani a dvakrát Zvolen.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.