ONLINE: HK Nitra - Vlci Žilina dnes, Tipsport liga LIVE (44. kolo)

Hokejisti HK Nitra a Vlci Žilina dnes hrajú zápas 44. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HK Nitra - Vlci Žilina dnes (Tipsport Liga LIVE, 44. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
01.02.2026 o 18:00
44. kolo
Nitra
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Vlci Žilina
Prenos
Príjemný nedeľný večer z Nitry prajem, vitajte pri sledovaní on-line textového prenosu zo zápasu 44. kola hokejovej Tipsport ligy, v ktorom hokejisti HK Nitra privítajú na domácom ľade hráčov Vlci Žilina. Zápas sa začína o 18:00, my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy.
Nitre patrí v tabuľke našej najvyššej súťaže priebežné druhé miesto so ziskom 85 bodov. Zverenci trénera Andreja Kmeča v poslednom doterajšom zápase porazili na domácom ľade Banskú Bystricu 3:1 (góly Nitry Jackson, Bubela, Passolt). Najproduktívnejším hráčom tímu je Matej Paulovič, ktorý má na svojom konte 36 kanadských bodov (19+17). Brankárskou jednotkou tímu je Fín Jasper Patrikainen, ktorého úspešnosť zákrokov je 92,70%.
Žiline patrí v tabuľke Tipsport ligy štvrté miesto so ziskom 73 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Milana Bartoviča prehrali v Spišskej Novej Vsi 2:1 po predĺžení (gól Vlkov Baláž). Najproduktívnejším hráčom Žiliny je Kanaďan Brendan Ranford, ktorý má na svojom konte 43 kanadských bodov (18+25). Brankárskou jednotkou tímu je rovnako Kanaďan Connor LaCouvée, ktorého úspešnosť zákrokov je 91,26%.
Vzájomné zápasy v aktuálnej sezóne:
26.12.2025 Nitra – Žilina 4:1
12.12.2025 Žilina – Nitra 6:4
28.11.2025 Žilina – Nitra 2:3 po sam. nájazdoch
17.10.2025 Nitra – Žilina 1:3
12.9.2025 Žilina – Nitra 3:0
Zápas sa teda pod Zoborom začína o 18:00, veríme, že ho budete sledovať v našej spoločnosti.
