ONLINE: HK Poprad - HC Prešov dnes, Tipsport liga LIVE (44. kolo)

Hokejisti HK Poprad a HC Prešov dnes hrajú zápas 44. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
ONLINE PRENOS: HK Poprad - HC Prešov dnes (Tipsport Liga LIVE, 44. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
01.02.2026 o 16:00
44. kolo
Poprad
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Prešov
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 44. kola Tipsport ligy medzi mužstvami HK Poprad a HC Prešov.
Poprad sa ešte donedávna prezentoval na domácom ľade pozitívnom bilanciou, no v posledných troch dueloch odišiel iba s porážkami. Po prehre 2:5 s Nitrou pridali Popradčania aj 1:2 proti Slovanu Bratislava a 3:4 po predĺžení so Zvolenom.
Prešov sa na opačnej strane tiež trápi, keď z celkového pohľadu prehral v posledných štyroch dueloch. Odštartoval porážkou 2:4 s Košicami, následne pridal aj prehru so Spišskou Novou Vsou, Nitrou a Zvolenom.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.