ONLINE: HK Poprad - HC Prešov dnes, Tipsport liga LIVE (44. kolo)

HK Poprad - HC Prešov dnes, Tipsport liga (44. kolo)

HK Poprad - HC Prešov: ONLINE prenos zo zápasu 44. kola Tipsport ligy.
HK Poprad - HC Prešov: ONLINE prenos zo zápasu 44. kola Tipsport ligy.
Sportnet|1. feb 2026 o 13:00
Sledujte s nami ONLINE prenos zo 44. kola Tipsport ligy: HK Poprad - HC Prešov.

Hokejisti HK Poprad a HC Prešov dnes hrajú zápas 44. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HK Poprad - HC Prešov dnes (Tipsport Liga LIVE, 44. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2025/2026
01.02.2026 o 16:00
44. kolo
Poprad
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Prešov
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 44. kola Tipsport ligy medzi mužstvami HK Poprad a HC Prešov.

Poprad sa ešte donedávna prezentoval na domácom ľade pozitívnom bilanciou, no v posledných troch dueloch odišiel iba s porážkami. Po prehre 2:5 s Nitrou pridali Popradčania aj 1:2 proti Slovanu Bratislava a 3:4 po predĺžení so Zvolenom.

Prešov sa na opačnej strane tiež trápi, keď z celkového pohľadu prehral v posledných štyroch dueloch. Odštartoval porážkou 2:4 s Košicami, následne pridal aj prehru so Spišskou Novou Vsou, Nitrou a Zvolenom.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

