ONLINE: HK Dukla Michalovce - Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes, Tipsport liga LIVE (44. kolo)

Hokejisti HK Dukla Michalovce a Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes hrajú zápas 44. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HK Dukla Michalovce - Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes (Tipsport Liga LIVE, 44. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
01.02.2026 o 16:30
44. kolo
Michalovce
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Lipt. Mikuláš
Prenos
Vítam všetkých hokejových fanúšikov pri textovom prenose zo zápasu 44. kola Tipsport ligy medzi HK DUKLA Michalovce a HK 32 Liptovský Mikuláš.
MIchalovce momentálne ťahajú sériu troch výhier v rade, vďaka ktorej sa v tabuľke posunuli na 9. miesto, o skóre pred ich dnešného súpera.
Liptovský Mikuláš sa výrazne trápi, v roku 2026 zvíťazili iba raz a prepadli sa na 10. miesto tabuľky. Na barážovú pozíciu majú náskok 6 bodov.
Michalovce v tejto sezóne opanovali tri vzájomné zápasy, Liptáci triumfovali v dvoch prípadoch.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:30.