Ležal na ľade a od bolesti hrýzol chránič. Majster sa bez hviezdy trápil

Za pomoci spoluhráčov napokon putoval na striedačku a z nej rovno do šatne.

Po narazení na mantinel si v 4. minúte pravdepodobne poranil rameno. Zvalil sa na ľad a s bolestivou grimasou hrýzol do chrániča zubov.

Hoci sa chcel ešte do zápasu vrátiť lekári mu to napokon neodporučili.

Oremus: Verím, že zranenie nebude vážne

"Nevyzeralo to na ostrý alebo nečistý zákrok od Banskobystričana. Zdá sa však, že situácia je vážna. Mohlo by to byť aj vyskočené rameno," vravel jeden z komentátorov priameho prenosu RTVS.

Zvolenčania po víťazstve 3:2 v predĺžení uspeli v sérii 4:1 na zápasy a postúpili do semifinále.

Elitná zvolenská formácia sa však po zranení 28-ročného útočníka počas zápasu trápila.

"Chýbala im súhra. Najmä v defenzívnej činnosti. Nebola to tá formácia, ktorú sme poznali z predošlých zápasov," uviedol v štúdiu hokejový expert Ondrej Rusnák.