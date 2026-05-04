Skúsený útočník pokračuje v rodnom Poprade: Dôveru sa budem snažiť splatiť výkonmi na ľade

Hokejový klub HK Poprad oznámil predĺženie zmluvy so skúseným útočníkom Michaelom Vandasom.
Tridsaťpäťročný rodák z Popradu, ktorý je odchovancom klubu, bude aj naďalej obliekať dres Kamzíkov a prinášať do tímu svoje bohaté skúsenosti a energiu. Informovala o tom oficiálna stránka „kamzíkov.“
Samotný Michael Vandas neskrýva radosť z predĺženia zmluvy a svojho zotrvania v Poprade. Jeho vyjadrenie svedčí o silnom prepojení s klubom a ambíciách do budúcnosti:
„Pre podpis zmluvy som sa rozhodol primárne preto, že ide o môj materský klub, ktorému mám stále čo ponúknuť. Nesmierne ma potešila ponuka dvojročného kontraktu – je to pre mňa prejav dôvery, ktorú sa budem snažiť splatiť kvalitnými výkonmi na ľade.
Naším cieľom je bojovať o najvyššie priečky. Minulú sezónu sme tu mali výnimočnú partiu a verím, že na túto skvelú atmosféru nadviažeme a spoločne dosiahneme veľký úspech.“
Športový manažér klubu Richard Stehlík zdôraznil Vandasove kvality a jeho prínos pre tím:
Stehlík: Je stále platným hráčom
„Majky Vandas je veľmi skúsený hráč, ktorý prešiel zahraničím a slovenskou extraligou a je stále platným hráčom, ktorý dokáže priniesť energiu a skúsenosti.“
Michael Vandas má za sebou bohatú hokejovú kariéru, ktorá ho viedla nielen po slovenských klziskách, ale aj do zahraničia. Svoje prvé extraligové kroky urobil v drese Popradu už v sezóne 2008/09.
Následne si vyskúšal aj pôsobenie v severoamerickej NAHL, no väčšinu svojej kariéry strávil v najvyšších súťažiach na Slovensku a v Českej republike.
Výraznú stopu zanechal v českej extralige, kde pôsobil v dresoch HC Vítkovice (2013-2017) a HC Litvínov (2017/18). Na Slovensku okrem Popradu obliekal aj dresy HK Orange 20, HKM Zvolen, HC Slovan Bratislava a HK Spišská Nová Ves.
Medzi jeho najproduktívnejšie sezóny patrí ročník 2012/13, keď v drese Popradu nazbieral úctyhodných 52 bodov (21 gólov a 31 asistencií) v 49 zápasoch.
Michael Vandas má za sebou aj reprezentačné skúsenosti, keď sa zúčastnil Majstrovstiev sveta do 20 rokov v rokoch 2010 a 2011.
V sezóne 2025/26 začal Vandas pôsobiť v Spišskej Novej Vsi, no v priebehu ročníka sa vrátil do materského Popradu, kde odohral 13 zápasov s bilanciou 2 góly.
