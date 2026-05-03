Poprad uzavrel kontrakt s ďalším odchovancom. Stehlík: Zapadá do koncepcie klubu

Slovenský hokejový útočník Michal Stanček sa dohodol s materským klubom HK Poprad na novej dvojročnej zmluve. Informovala o tom oficiálna stránka „kamzíkov.“
Dvadsaťtriročný rodák z Popradu, ktorý je odchovancom klubu, bude aj naďalej obliekať dres Kamzíkov a spoločne s tímom sa pokúsi zabojovať o úspech v slovenskej najvyššej súťaži.
Michal Stanček neskrýva radosť z pokračovania v drese svojho materského klubu: „Som veľmi rád, že môžem aj naďalej obliekať dres HK Poprad.
Tento klub má pre mňa veľký význam a vážim si dôveru, ktorú do mňa vedenie aj fanúšikovia vkladajú.
Urobím maximum pre to, aby som tímu pomohol dosahovať čo najlepšie výsledky a aby sme spolu priniesli radosť všetkým, ktorí nás podporujú. Teším sa na ďalšiu sezónu a verím, že bude úspešná.“
K predĺženiu zmluvy sa vyjadril aj športový manažér klubu Richard Stehlík, ktorý zdôraznil Stančekov potenciál a jeho zapadnutie do klubovej koncepcie: „Podpísali sme ďalšieho mladého hráča s potenciálom, ktorý nám zapadá do koncepcie klubu.“
Michal Stanček sa do seniorského hokeja v drese HK Poprad prebojoval v sezóne 2021/22, keď odohral 8 zápasov a zaznamenal 1 asistenciu.
V nasledujúcich sezónach 2023/24 a 2024/25 dostával menej priestoru, odohral 3, respektíve 6 zápasov bez bodového zisku.
Prelomová bola pre neho sezóna 2025/26, v ktorej sa etabloval ako stabilný člen zostavy, odohral 29 zápasov a zaznamenal svoj prvý extraligový gól a jednu asistenciu (celkovo 2 body).
V play-off tej istej sezóny pridal v štyroch zápasoch jednu asistenciu a šesť trestných minút.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS