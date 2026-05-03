Poprad uzavrel kontrakt s ďalším odchovancom. Stehlík: Zapadá do koncepcie klubu

Michal Stanček v drese Popradu. (Autor: HK Poprad﻿)
Sportnet|3. máj 2026 o 12:25
Prelomová bola pre neho sezóna 2025/26.

Slovenský hokejový útočník Michal Stanček sa dohodol s materským klubom HK Poprad na novej dvojročnej zmluve. Informovala o tom oficiálna stránka „kamzíkov.

Dvadsaťtriročný rodák z Popradu, ktorý je odchovancom klubu, bude aj naďalej obliekať dres Kamzíkov a spoločne s tímom sa pokúsi zabojovať o úspech v slovenskej najvyššej súťaži.

Michal Stanček neskrýva radosť z pokračovania v drese svojho materského klubu: „Som veľmi rád, že môžem aj naďalej obliekať dres HK Poprad.

Tento klub má pre mňa veľký význam a vážim si dôveru, ktorú do mňa vedenie aj fanúšikovia vkladajú.

Urobím maximum pre to, aby som tímu pomohol dosahovať čo najlepšie výsledky a aby sme spolu priniesli radosť všetkým, ktorí nás podporujú. Teším sa na ďalšiu sezónu a verím, že bude úspešná.“

K predĺženiu zmluvy sa vyjadril aj športový manažér klubu Richard Stehlík, ktorý zdôraznil Stančekov potenciál a jeho zapadnutie do klubovej koncepcie: „Podpísali sme ďalšieho mladého hráča s potenciálom, ktorý nám zapadá do koncepcie klubu.“

Michal Stanček sa do seniorského hokeja v drese HK Poprad prebojoval v sezóne 2021/22, keď odohral 8 zápasov a zaznamenal 1 asistenciu.

V nasledujúcich sezónach 2023/24 a 2024/25 dostával menej priestoru, odohral 3, respektíve 6 zápasov bez bodového zisku.

Prelomová bola pre neho sezóna 2025/26, v ktorej sa etabloval ako stabilný člen zostavy, odohral 29 zápasov a zaznamenal svoj prvý extraligový gól a jednu asistenciu (celkovo 2 body).

V play-off tej istej sezóny pridal v štyroch zápasoch jednu asistenciu a šesť trestných minút.

