Pomohol Liptákom po dlhej dobe postúpiť do štvrťfinále. Fínsky brankár mieri do Nórska

Na snímke brankár Aleksi Daniel Lebedeff (Liptovský Mikuláš) a Tomáš Marcinko (Slovan) v štvrtom zápase štvrťfinále. (Autor: TASR)
Sportnet|4. máj 2026 o 17:24
Bol veľkou oporou vo vyraďovačke.

Fínsky brankár Daniel Lebedeff nebude ďalej pokračovať v drese Liptovského Mikuláša. K Liptákom prišiel po piatich sezónach v najvyššej fínskej súťaži.

V tíme HK 32 odchytal 25 zápasov v základnej časti, no bol oporou hlavne v play off. Liptovský Mikuláš aj vďaka nemu postúpil po dlhej dobe do štvrťfinále.

Lebedeff žiaril hlavne v predkole proti Zvolenu, keď aj jeho zásluhou mužstvo vyhralo sériu 3:1 na zápasy. Aj v boji o semifinále proti Slovanu Bratislava ukázal svoju kvalitu, no súper potvrdil rolu favorita.

Dvadsaťšesťročný Fín sa sťahuje do tímu Nidaros Hockey v Nórsku. Klub o tom informoval na sociálnej sieti.

