Stál pri najväčších úspechoch klubu. Litovský obranca opúšťa po rokoch Spišiakov

Nerijus Ališauskas.
TASR|3. máj 2026 o 15:56
Hokejisti Spišskej Novej Vsi vstúpia do extraligovej sezóny 2026/2027 už bez litovského obrancu Nerijusa Ališauskasa.

Klub na svojej oficiálnej stránke informoval, že sa rozhodol neponúknuť mu predĺženie kontraktu.

Dlhoročný litovský reprezentant prišiel do Spišskej Novej Vsi v lete 2022. Napokon za klub odohral celkovo 237 zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu 12 gólov a 38 asistencií.

Tímu pomohol k historickému víťazstvu v základnej časti v sezóne 2024/2025 a aj k ziskom bronzových a strieborných medailí.

„Lúčenie s hráčom, akým je Nerijus Ališauskas, nie je jednoduché. Pre mňa osobne to bolo jedno z najťažších rozhodnutí. „Ali“ sa nezmazateľne zapísal do histórie nášho klubu a radím ho medzi klubové ikony.

Jeho prínos v novej ére spišskonovoveského hokeja neostane nikdy zabudnutý. Do ďalšej kapitoly hokejovej kariéry mu prajem len to najlepšie. Najmä veľa šťastia a zdravia,“ povedal generálny manažér klubu Richard Rapáč.

„Po internej komunikácii vedenia s novým realizačným tímom sme dospeli k rozhodnutiu, že „Alimu“ neponúkneme predĺženie zmluvy.

Hlavným dôvodom je dať väčší priestor domácim hráčom, ktorí by mali prevziať úlohu defenzívneho obrancu.

Zároveň cítime potrebu zvýšiť mobilitu a produktivitu našej obrany smerom dopredu, na čom intenzívne pracujeme,“ poznamenal športový manažér Radomír Heizer.

