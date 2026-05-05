VIDEO: Slovenský obranca gólovo potiahol tím v play-off. Vyrovnal v tretej tretine

Jozef Viliam Kmec počas play-off. (Autor: Henderson Silver Knights)
Sportnet|5. máj 2026 o 08:26
Z duelu si odniesol dve strely na bránu.

Slovenský hokejový obranca Jozef Viliam Kmec strelil gól v nočnom zápase AHL. Dvadsaťdvaročný obranca pomohol Hendersonu k triumfu 4:3 po predĺžení.

Silver Knights vyhrali druhý duel 2. kola play-off nad Coloradom Eagles a v sérii hranej na tri víťazstá vyrovnali na 1:1.

Kmec dosiahol prvý gól vo vyraďovacej časti AHL. Slovenský obranca sa presadil v 48. minúte, keď zakončením z veľkého uhla vyrovnal na 3:3. Z duelu si odniesol aj dve strely na bránu. 

VIDEO: Kmec zaznamenal vyrovnávajúci gól na 3:3

V prvom predĺžení o víťazovi nerozhodlo, no v druhom Henderson rozhodol. Tanner Laczynski skóroval už v druhej minúte.

V drese Eagles nenastúpil útočník Maroš Jedlička, ktorý vo vyraďovačke ešte nedostal šancu.

