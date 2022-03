Tréner Nitry soptil na rozhodcov: Vy ste tak neobjektívni

Pred záverečnou tretinou viedli na vlastnom ľade nad Popradom vo štvrťfinále play off Tipos extraligy 3:1.

"Nemám pocit, že to bolo v rovnováhe. Pri niektorých momentoch zasiahla vyššia moc. Samozrejme, urobili sme v zápase aj chyby, ktoré Poprad využil.

Podarilo sa nám uspieť aj napriek tomu, že sme neubránili kanoniera Sama Bučeka, ktorý dal dva góly. Nemôže sa nám to stávať," skonštatoval tréner Popradu Martin Hrnčár.

"Hovorí sa, že kto nepremení presilovú hru piatich proti trom nemôže vyhrať zápas. Nám sa to podarilo a asi sa k nám trochu otočilo šťastie.

"Dali sme dva rýchle góly, vďaka čomu sme vyrovnali. Potom prišiel aj víťazný gól, ale my ostávame nohami stále pevne na zemi. Urobíme všetko pre to, aby sme doma využili mečbal," vyhlásil Hrnčár.

Zaujímavú zápletku ponúka aj séria medzi Michalovcami a Košicami. "Oceliari" viedli už 3:0 na zápasy, no po dvoch prehrách sa podarilo michalovským hokejistom znížiť.

"Aj keby mal tri zuby vonku je to play off. Hráči sa musia obetovať a ísť aj cez bolesť," skonštatoval Hrnčár.

"Nevyšiel nám akurát úvod zápasu. Potom sme už hrali veľmi dobre. Kontrolovali sme hru, boli sme lepší ako Košičania. Vidieť, že sa nás boja. Musíme v tom pokračovať," povedal Regenda.

Michalovčania v každom zápase štvrťfinálovej série inkasovali gól ako prvý. Podľa držiteľa bronzovej medaily z Pekingu musia zapracovať práve začiatkoch stretnutí.

"Musíme dať prvý gól, aby sa nám hralo lepšie. Dokázali sme však, že vieme zápasy aj otáčať. Vieme, že ak chceme postúpiť, už nemôžeme prehrať žiaden zápas.

Momentálne sme však z psychickej aj fyzickej stránky na tom lepšie ako Košičania. Sme vo výhode a verím, že na nich máme," dodal Regenda.

Košický kapitán Michal Chovan je presvedčený o tom, že jeho tím už v sobotu ukončí sériu na domácom ľade.

"Verím nášmu mužstvu. Máme na to, aby sme to zvládli. Nepozeráme sa na to, kto má nôž na krku. Sústredíme sa len na seba. Máme super partiu. Doma sa musíme vyvarovať chýb. Rozhodovať môžu maličkosti," skonštatoval Chovan.