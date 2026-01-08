Slovensko má v Miláne najmladšie mužstvo. Sila je v obrane, ďalší úspech by bol zázrak

Bude to najsledovanejší hokejový turnaj poslednej dekády a slovenská reprezentácia sa predstaví v otváracom zápase.
Súboje dvanástich najlepších tímov na zimných olympijských hrách 2026 v Taliansku odštartuje 11. februára zápas Slovenska proti Fínsku.
Všetky nominácie museli byť hotové do 31. decembra. Takmer každá krajina už zverejnila svoju súpisku, čaká sa len na domáce Taliansko.
Na turnaji po dvanástich rokoch štartujú aj hokejisti z NHL. Pre vojnu na Ukrajine naďalej chýba na medzinárodnej scéne Rusko aj Bielorusko.
Kto sa dostal do slovenskej nominácie a akú má Slovensko v silnej konkurencii šance?
Turnaj najlepších
Zápolenie pod piatimi kruhmi bude opäť turnajom najlepších proti najlepším. Favorizované výbery Kanady, USA a Švédska majú mužstvá zložené kompletne z hráčov profiligy. Fíni majú len jedného hráča, ktorý nehrá v NHL.
Česi berú z najlepšej ligy sveta dvanásť hokejistov, Švajčiari desať a Nemci šesť.
Slováci majú v NHL sedem korčuliarov a každý z nich figuruje v nominácii. Ide o obrancov Šimona Nemca, Martina Fehérváryho a Erika Černáka a útočníkov Juraja Slafkovského, Martina Pospíšila, Dalibora Dvorského a Pavla Regendu.
Práve títo hráči by mali patriť k hlavným oporám mužstva a tréner Vladimír Országh sa na nich bude spoliehať.
Osemnásť zápasov v profilige odohral v súčasnej sezóne aj Samuel Honzek, ktorý však pre zranenie vo výbere chýba.
Mužstvo tvorí trojica brankárov, osem obrancov a štrnásť útočníkov.
Najviac z hráčov pôsobí na klubovej úrovni v Česku – až deväť. Sedem ich hrá v NHL, traja v KHL, dvaja vo Švédsku a po jednom vo Švajčiarsku, v AHL, v univerzitnej NCAA a aj v slovenskej extralige.
Najmladší, ale skúsený výber
V nominácii Slovenska je jedenásť hráčov, ktorí hrali aj v Pekingu v roku 2022.
Slovenský výber je skúsený, ak berieme ohľad na účasti na olympijských turnajoch v minulosti.
V porovnaní so Slovákmi má Kanada len dvoch hráčov, ktorí niekedy hrali na zimnej olympiáde (Sidney Crosby a Drew Doughty). To isté platí o USA. Nominovaní Američania odohrali pod piatimi kruhmi dovedna len päť duelov. Dôvod je však jasný. Hráči NHL nehrali na uplynulých dvoch turnajoch.
Pred štyrmi rokmi v Pekingu Slováci prekvapili ziskom bronzu. Ak sa tento úspech považoval za senzáciu, podobný výsledok v Miláne by sa rovnal zázraku. Konkurencia bude na úplne inej úrovni.
Aj napriek skúsenostiam z uplynulých olympijských turnajov bude slovenský tím najmladší na turnaji. Vekový priemer je necelých 28 rokov.
Toľko hráčov z KHL nemá nikto
Do výberu sa opäť dostali aj hráči z ruskej KHL, ktorí hrali v reprezentácii už na olympijskej kvalifikácii 2024 a majstrovstvách sveta 2025. KHL počas zimnej olympiády - podobne ako švédsku alebo fínsku najvyššiu súťaž - neprerušia. Rusko v Miláne neštartuje.
Po ruskom vojenskom vpáde na Ukrajinu vo februári 2022 ruskú a bieloruskú hokejovú reprezentáciu vylúčili zo všetkých súťaží riadených IIHF. V reakcii na vojnu, ktorá stále pretrváva, hokejové zväzy Fínska, Švédska, Česka či Lotyšska deklarovali, že hráčov z ruských klubov nenominujú na reprezentačné akcie.
KHL je totiž propagandistickým nástrojom ruského režimu.
Okrem Slovenska siahlo po hráčovi z KHL ešte Francúzsko (Stéphane Da Costa).
Kto je slovenské trio z KHL?
Urastený center Adam Ružička zbiera v lige takmer bod na zápas. Do reprezentácie sa vracia po štyri a pol roku a prvý raz od aféry s bielym práškom, ktorá ho stála pozíciu v tíme NHL Arizona Coyotes.
Kapitán Čerepovca Adam Liška má nakročené k najproduktívnejšej sezóne v kariére. V Rusku hrá už siedmu sezónu.
Obranca Martin Gernát vyhral s Lokomotivom Jaroslavľ v minulej sezóne Gagarinov pohár a naďalej patrí k najčastejšie bodujúcim obrancom súťaže. V reprezentácii nastúpil naposledy pred rokom a pol v olympijskej kvalifikácii.
Odvážny ťah v bránke
Zrejme najväčším prekvapením v slovenskej nominácii je Adam Gajan. Dvadsaťjedenročný brankár, ktorého si na drafte 2023 vybralo z celkového 35. miesta Chicago, má výbornú formu.
Na University of Minnesota-Duluth má po 20 zápasoch na konte 14 výhier, 91,9 percent úspešných zákrokov a priemerne 1,92 inkasovaného gólu na stretnutie.
Niekdajší hrdina z juniorských MS pôjde na olympiádu zrejme ako trojka.
Miesto jednotky podľa všetkého zastane Samuel Hlavaj, ktorý pôsobí v AHL, dvojkou by mal byť Stanislav Škorvánek z Hradca Králové. Nasadenie brankárov sa však bude odvíjať aj od ich aktuálnej formy. Tú má Gajan aj Škorvánek na rozdiel od Hlavaja veľmi dobrú.
Mladý Gajan, ktorý sa stane najmladším slovenským brankárom na olympiáde, hral nedávno aj za výber najlepších univerzitných hráčov na prestížnom Spengler Cupe vo Švajčiarsku, kde mladé mužstvo došlo až do finále.
Olympijská miestenka je tak pre neho odmena. Na prvý pohľad vyzerá ako jasná trojka, ale pokojne sa môže stať, že sa dostane aj do zápasovej akcie.
Obranu má Slovensko lepšiu ako Česko
V obrane sa nedá hovoriť o veľkých prekvapeniach. Trojica z NHL - Černák, Fehérváry, Nemec – má vo svojich kluboch stabilné postavenie a stabilitu by mala dodať aj reprezentačnému výberu.
Erik Černák s Martinom Fehérvárym si poctivo plnia defenzívne roly, aj keď obranca Washingtonu prispieva aj smerom dopredu viac ako v minulosti.
Šimon Nemec zase pred zranením ukázal ofenzívny apetít. Keď dostal väčšiu voľnosť hrať dopredu, body prišli a v NHL už zaznamenal aj hetrik.
Zvyšok defenzívy tvoria hráči, ktorí majú s reprezentáciou skúsenosti. Zároveň disponujú váhou a výškou na to, aby hrali tvrdo a zastali si defenzívne roly.
Okrem Gernáta pôsobia zvyšní štyria beci v českej extralige. Od Gernáta a Čerešňáka sa očakava ofenzívna hra. Koch, Ivan a Marinčin budú potrební skôr smerom dozadu.
Obrana by mala byť najsilnejšou tímu slovenského tímu. Defenzíva vyzerá na papieri lepšie ako tá česká.
Centri? Žiadny problém
Útok sa bude opierať o mladíkov, ktorí pôsobia v zámorí. Juraj Slafkovský, draftová jednotka Montrealu z roku 2022, zažíva skvelú sezónu, v ktorej začína napĺňať očakávania.
Ofenzívny líder Slovenska bol už v roku 2022 ako 17-ročný tínedžer. So siedmimi gólmi sa stal najlepším strelcom aj najproduktívnejším hráčom a zvolili ho za najužitočnejšieho hokejistu turnaja.
Práve olympiáda mu vydláždila cestu do Montrealu.
V roku 2022 začal turnaj ako nádejný mladík vo štvrtom útoku a postupne sa prepracoval až do prvého. Teraz ide na turnaj ako hlavná hviezda tímu.
Dôležitým článkom mužstva by mal byť aj Martin Pospíšil. Ten však od začiatku sezóny bojuje so zranením. Na listinu zranených hráčov sa dostal ešte pred prvým zápasom.
Najbližší mesiac tak ukáže, nakoľko bude Slovensku k dispozícii. Jeho zotavenie je pre výber Vladimíra Országha veľmi dôležité. Pospíšil vie hrať na centri, aj na krídle.
Pozíciu centra by mal obsadiť Adam Ružička a je otázne, či tréneri postavia do stredu aj mladého Dalibora Dvorského. V St. Louis nastupuje ako center tretieho útoku a dôležitá je aj jeho prítomnosť v presilových hrách. Disponuje výbornou strelou a preto by mohol zapadnúť aj do početných výhod slovenského výberu.
Centri boli v minulosti slabinou a nedostatkovým materiálom slovenskej hokejovej reprezentácie. Tentokrát je v nominácii až osem hráčov, ktorí hrajú alebo by mohli hrať na pozícii centra (Ružička, Pospíšil, Dvorský, Sukeľ, Hrivík, Liška, Tatar, Hudáček).
Okrem mladíckej energie nechýbajú vo výbere ani skúsenosti. Kapitán bude zrejme 35-ročný Tomáš Tatar, ktorý v NHL odohral takmer tisíc zápasov a na míľnik 500 bodov mu chýbali len štyri. Momentálne hrá vo Švajčiarsku a za Zug zbiera takmer bod na zápas.
Medzi lídrov mužstva by mali patriť aj Libor Hudáček, Matúš Sukeľ, či dvojica Peter Cehlárik – Marek Hrivík, ktorá v minulosti ukázala dobrú spoluprácu.
Ako by mohla vyzerať zostava Slovenska na ZOH 2026
Útoky
Slafkovský – Ružička – Regenda
Tatar – Dvorský – Pospíšil
Cehlárik – Hrivík – Hudáček
Takáč – Sukeľ – Okuliar
Liška, Kelemen
Obrana
Fehérváry – Nemec
Gernát – Černák
Koch – Čerešňák
Marinčin, Ivan
Brankári
Hlavaj
Škorvánek
Gajan
Kto v nominácii chýba?
Do výberu sa nezmestil 23-ročný obranca Samuel Kňažko. Po rokoch v zámorí, kde hral prevažne v AHL, ale dva zápasy odohral aj v NHL, nastupuje v aktuálnom ročníku za české Vítkovice.
Od trénera dostáva dôveru a v 31 dueloch nazbieral 14 bodov.
Chýba aj jeho rovesník Martin Chromiak, ktorý v AHL zažíva vydarenú sezónu. Šikovný zakončovateľ má po 33 stretnutiach na konte 24 bodov (14+10). So 14 gólmi je druhý najlepší strelec svojho mužstva.
V nižšej zámorskej AHL hralo v súčasnej sezóne deväť Slovákov. Ide o mladých hráčov, ktorí stále bojujú o miesto v NHL. Juraj Pekarčík, Filip Mešár, Adam Sýkora, Maroš Jedlička, Martin Mišiak či Jozef Viliam Kmec. Prví traja menovaní nazbierali v súťaži desať a viac bodov.
Na olympiádu sa ešte nepozrú. Zrejme rozhodlo, že im chýbajú skúsenosti.
Tie má Marián Studenič. Pre konflikt, ktorý nastal ešte počas olympijskej kvalifikácie v roku 2024, si však na olympiáde nezahrá.
27-ročný krídelník vtedy mužstvo opustil pre nespokojnosť so svojou rolou v tíme. Vedenie zväzu oznámilo, že šancu na návrat do reprezentácie dostane. Po olympiáde.
"Hovoril som s ním dvakrát. Páčila sa mi jeho reakcia. povedal, že sa na nikoho nevyhovára, že to bola chyba, skrat. Vysvetlil som mu, ako to vidíme. Akceptoval to a teší sa, že šancu reprezentovať po olympiáde dostane," povedal tréner Vladimír Országh v novembri.
Miesto si svojimi výkonmi pýtal aj Kristián Pospíšil, ktorý hral aj v olympijskej kvalifikácii. V súčasnej sezóne nazbieral za Kometu Brno 27 bodov v 37 dueloch.
Dlhodobo stabilne bodujúcim hráčom je aj Róbert Lantoši, ktorý má v súčasnej sezóne ešte o dva body viac ako Pospíšil.
Rýchlonohý útočník patrí v drese Českých Budějovíc k najlepším hráčom tímu. V olympijskej kvalifikácii pomohol k postupu Slovenska dvoma gólmi. Rodáka z Prievidze však vedenie reprezentácie vynechalo z olympijskej nominácie rovnako ako v roku 2022.
Aj keď o niektorým menách sa dá polemizovať, jadro tímu tvoria hráči, ktorí si vďaka výkonnosti zaslúžia hrať na vrcholovom turnaji.
Nominácia na olympijské hry je namixovaná z toho najlepšieho, čo slovenský hokej má.
Už o mesiac sa ukáže, nakoľko sa slovenský najlepší výber môže porovnávať s ostatnými reprezentáciami.
Slovensko sa na olympiáde predstaví v B-skupine. V Miláne nastúpi postupne proti Fínsku, Taliansku a Švédsku.