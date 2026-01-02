Výhra nad Kanadou by bola unikát. Slováci nemajú v histórii ťažšieho súpera

Brankár Adam Gajan nehybne ležal na chrbte v bránkovisku, jeho spoluhráči kľačali na ľade s hlavou ukrytou v rukaviciach.
Generačný talent Connor Bedard ukazoval oslavné gesto a o niekoľko sekúnd zmizol v rozradostenom klbku hráčov v tmavých dresoch.
Obecenstvo v aréne v Halifaxe bolo v extáze, chlapíci z vedenia kanadského tímu sa objímali a tancovali.
Iba dvakrát mali slovenskí mladíci na dosah víťazstvo nad Kanaďanmi na majstrovstvách sveta do 20 rokov. O minútu skôr, než padol rozhodujúci gól Connora Bedarda v predĺžení, mal obrovskú šancu Servác Petrovský.
Tečovaný puk brankár Milic vyrazil betónom a opakovaný pokus slovenského útočníka skončil v lapačke kanadského gólmana.
Mužstvo vedené kapitánom Šimonom Nemcov podalo vo štvrťfinále MS 2023 proti veľkému favoritovi heroický výkon. Slováci prehrávali v zápase 0:2 aj 1:3, no nepadli na zadok. Brankár Gajan zneškodnil 52 striel súpera.
"Slováci sa so šampionátom lúčia so vztýčenou hlavou. Kanadu v tretej tretine dusili a keby vyhrali, nikto by sa nemohol čudovať. Uvedomovali si to aj domáci fanúšikovia, ktorí slovenským hokejistom pri odchode z ľadu hlasno aplaudovali," referoval z dejiska reportér portálu hokej.cz.
Slovenskú hokejovú dvadsiatku čaká v noci z piatka na sobotu (od 2.30, naživo na JOJ šport) v St. Paul na MS U20 2026 štvrťfinále proti Kanade.
Výhra nad javorovými listami by bola unikát. V histórii šampionátov do 20 rokov nemajú Slováci náročnejšieho súpera.
Zo sedemnástich zápasov prehrali šestnásť (v roku 2023 až po predĺžení) a v jednom uhrali remízu. Kanada a Rusko sú jediní účastníci juniorských šampionátov, nad ktorými Slovensko ešte nikdy nevyhralo.
K prvej konfrontácii došlo na MS 1997, druhý rok po postupe Slovákov do elitnej kategórie. V Ženeve prehrali 2:7 (góly Slovenska dali Riečičiar a Marián Hossa).
O dva roky neskôr dosiahli Slováci najlepší výsledok. Zápas proti Kanade v Brandone sa skončil bezgólovou remízou, žiarili v ňom obaja brankári - Robero Luongo a Ján Lašák.
„Kanaďania na nás vybehli. Tomášovi Nádašdimu sa hneď ušlo zopár rán za bránkou, ale potom naskočil na ľad Laco Harabín a trochu ich tam poupratoval. Posledných desať minút sme boli jasne lepší.
Luongo chytil samostatný nájazd a predviedol dva skvelé zákroky pri našej presilovke piatich proti trom. Po remíze 0:0 sme sa tešili, akoby sme vyhrali. Pre domácich to bol šok. My sme mali byť pre nich predjedlo. Tipovali výhru o osem-deväť gólov,“ spomínal Lašák.
Z Winnipegu sa vrátili Slováci s bronzovými medailami.
Odvtedy už nasledovali iba prehry. Občas sa Slovákom podarilo favorita potrápiť. Na MS 2013 v Ufe viedli po dvoch góloch Marka Daňa a jednom Tomáša Mikuša v polovici zápasu 3:1, ale ešte do konca druhej tretiny Kanaďania vývoj otočili a napokon vyhrali 6:3.
O rok neskôr sa v Malmö situácia zopakovala. Dva góly dal Dávid Gríger a jeden pridal Martin Réway, v 33. min bolo 3:1. Kanaďania však vyrovnali a v závere strhli víťazstvo na svoju stranu. V čase 57:14 strelil Petan štvrtý gól a ten istý hráč pridal aj piaty pri slovenskej hre bez brankára.
Na MS 2015 sa oba tímy stretli dvakrát. V skupine vyhrali domáci jasne 8:0 a v semifinále 5:1. Brankár Denis Godla vtedy zožal ovácie kanadských fanúšikov a na konci turnaja bol z toho slovenský bronz.
Najvyššiu prehru utrpeli Slováci v auguste 2022 v Edmontone - 1:11. Turnaj sa uskutočnil v netradičnom termíne, lebo na prelome rokov ho nedohrali pre pribúdajúce prípady Covid-19.
Recept ako na Kanadu si môžu zverenci Petra Frühaufa vypýtať od susedov z Česka. Na posledných dvoch turnajoch Česi vyradili Kanaďanov vo štvrťfinále (3:2 a 4:3). Javorové listy sú preto pod tlakom. Ďalší neúspech si v krajine zbláznenej do hokeja nik nepripúšťa.
„Hrať proti Kanade nie je bežná vec. Nepochybujem, že chlapci budú na ľade ochotní, obrazne povedané, aj zomrieť jeden za druhého. Veľmi im želám úspech. A úspech už teraz nie je štvrťfinále, ale semifinále a možno viac. Bude to náročné, ale všetko je možné, ja tejto partii verím,“ povedal tréner Frühauf pre kanadskú televíziu TSN.