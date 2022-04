Slovan sa má čoho báť. V Nitre ho čaká peklo, odkazuje obranca Šimon Nemec

V drese hostí sa kvalitným výkonom opäť prezentoval obranca Šimon Nemec. Talent slovenského hokeja asistoval na prvý gól Filipsa Buncisa, čím zaznamenal v play off dvanásty bod. Na osemnásťročného „chlapca“ pozoruhodný výkon.

Pred predĺžením bola v kabíne trocha pochmúrna atmosféra. Gól nás mrzel. Slovan skraja extra času na nás vybehol, ustáli sme pekelné tempo a potom sme ich zaskočili. Willie to nahodil na bránku a prešlo to. Super.

Bol to najnáročnejší zápas v sezóne?

Asi áno. Fyzicky aj psychicky. Keď súperovi fandí desaťtisíc ľudí, je to náročné.

Hviezdou zápasu a najmä predĺženia bol brankár David Honzík, ktorý počas jednej sekvencie zlikvidoval za niekoľko sekúnd päť či šesť striel...

Aj preto sme si následne zobrali timeout. Videli sme, čo spravil Slovan v predĺžení siedmeho zápasu proti Košiciam. Stalo sa to aj nám, akurát my sme to ustáli. David ležal posledné tri dni doma s horúčkami, v piatok nastúpil v polovici zápasu a teraz? Predviedol fantastický výkon.