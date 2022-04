Nitra šokovala Slovan v predĺžení, vyrovnala stav finále

Ján Lipiansky, asistent trénera HC Slovan: "Začali sme omnoho lepšie ako včera. Mali sme dobrý pohyb, podarilo sa nám aj skórovať, no neuznali nám dva góly, čo na nás trochu doľahlo. Potom sme sa trápili v hre 5 na 5. Bol to klasický play off zápas, dlho bol stav 0:0, až deväť minút pred koncom padol prvý gól do našej siete. Mali sme veľký tlak, verili sme, že niečo z toho zužitkujeme, napokon sme vyrovnali 13 sekúnd pred koncom aj so šťastím. V predĺžení sme mali množstvo šancí, v ktorých sme mohli strhnúť víťazstvo na našu stranu. Nepodarilo sa a sami sme inkasovali.

Čo sa týka Ziga a Bretona, určite nás to neteší. U oboch hráčov to nevyzeralo na ľade vôbec dobre. Podstúpia vyšetrenia, viac budeme vedieť zajtra. Dúfam, že čoskoro budú späť.

Potvrdilo sa, že druhý zápas je väčšinou úplne iný ako ten prvý. Vyvíjal sa úplne inak, koniec nebol pre nás šťastný. Samozrejme, s jedným gólom sa dá ťažko vyhrať. Je 1:1, ideme ďalej."

Dušan Milo, asistent trénera HK Nitra: "Dnes sme podali priam heroický výkon. Všetci chalani hrali obetavo a mali sme aj kus šťastia, to však k tomu patrí. Poďakovať za výkon musím všetkým hráčom, v prvom rade nášmu brankárovi.

Dnes to bolo o niečom inom ako včera. Zomkli sme sa, išli sme, čo to dá, ustáli sme presilovky súpera. V závere sme to hrali už maximálne na emócie a napokon sa nám podarilo streliť víťazný gól. Z našej strany to bol aj kvalitnejší výkon od brankára. Išli sme do Bratislavy s cieľom jeden zápas vyhrať, čo sa nám podarilo."