Citeľná strata pre Slovan. Disciplinárka vystavila stopku kľúčovému hráčovi

TASR|27. apr 2026 o 11:43
Úmyselne zasiahol súpera kroščekom do oblasti hlavy.

Hokejistom Slovana Bratislava bude v šiestom finálovom zápase play off Tipsport ligy proti Nitre chýbať útočník Samuel Takáč.

Od Senátu profesionálneho hokeja (SPH DK SZĽH) dostal trest zákazu činnosti na jeden zápas. Previnil sa v nedeľňajšom piatom finálovom zápase, keď v čase 24:31 úmyselne zasiahol protihráča kroščekom do oblasti hlavy.

Podľa verdiktu SPH DK SZĽH to malo za následok nekontrolovateľný pád protihráča na ľad a vážne tým ohrozil zdravie súpera.

Slovan v nedeľu prehral na ľade Nitry 3:5 a nevyužil prvú príležitosť získať majstrovský titul. V sérii vedie 3:2 na zápasy a ukončiť ju môže v utorok na domácom ľade.

Na snímke zľava Ryan Dmowski (Bratislava), brankár Dylan Ferguson (Nitra) a Sebastian Čederle (Nitra) v piatom zápase finále play off hokejovej Tipsport extraligy medzi HK Nitra - HC Slovan Bratislava 26. apríla 2026 v Nitre.
Na snímke zľava Sena Acolatse (Bratislava) a Artur Turanský (Nitra) v piatom zápase finále play off hokejovej Tipsport extraligy medzi HK Nitra - HC Slovan Bratislava 26. apríla 2026 v Nitre.
Na snímke zľava Robert Jackson (Nitra) dáva gól cez brankára Henryho Kiviaho (Bratislava) v piatom zápase finále play off hokejovej Tipsport extraligy medzi HK Nitra - HC Slovan Bratislava 26. apríla 2026 v Nitre.
Na snímke radosť hráčov Nitry po góle v piatom zápase finále play off hokejovej Tipsport extraligy medzi HK Nitra - HC Slovan Bratislava 26. apríla 2026 v Nitre.
Na snímke zľava Michal Krištof (Nitra) a Ján Petriska (Bratislava) v piatom zápase finále play off hokejovej Tipsport extraligy medzi HK Nitra - HC Slovan Bratislava 26. apríla 2026 v Nitre.Na snímke zľava brankár Henri Kiviaho (Bratislava), Oliver Turan (Bratislava) a Sebastian Čederle (Nitra) v piatom zápase finále play off hokejovej Tipsport extraligy medzi HK Nitra - HC Slovan Bratislava 26. apríla 2026 v Nitre.Na snímke radosť Tomáša Chrenka (Nitra) po góle v piatom zápase finále play off hokejovej Tipsport extraligy medzi HK Nitra - HC Slovan Bratislava 26. apríla 2026 v Nitre.Na snímke radosť hráčov Nitry po góle v piatom zápase finále play off hokejovej Tipsport extraligy medzi HK Nitra - HC Slovan Bratislava 26. apríla 2026 v Nitre.Na snímke zľava brankár Henri Kiviaho (Bratislava) a Matej Paulovič (Nitra) dáva gól v piatom zápase finále play off hokejovej Tipsport extraligy medzi HK Nitra - HC Slovan Bratislava 26. apríla 2026 v Nitre.Na snímke radosť Mateja Pauloviča (Nitra) po góle v piatom zápase finále play off hokejovej Tipsport extraligy medzi HK Nitra - HC Slovan Bratislava 26. apríla 2026 v Nitre.Na snímke zľava Dávid Okoličány (Nitra) a Patrik Mayer (Bratislava) v piatom zápase finále play off hokejovej Tipsport extraligy medzi HK Nitra - HC Slovan Bratislava 26. apríla 2026 v Nitre.Na snímke zľava Ryan O´Connor (Bratislava) a Jakub Lacka (Nitra) v piatom zápase finále play off hokejovej Tipsport extraligy medzi HK Nitra - HC Slovan Bratislava 26. apríla 2026 v Nitre.Na snímke zľava Sebastian Čederle (Nitra), Ryan Dmowsky (Bratislava), Jakub Lacka (Nitra) a Ryan O´Connor (Bratislava) v piatom zápase finále play off hokejovej Tipsport extraligy medzi HK Nitra - HC Slovan Bratislava 26. apríla 2026 v Nitre.Na snímke radosť hráčov Nitry po góle v piatom zápase finále play off hokejovej Tipsport extraligy medzi HK Nitra - HC Slovan Bratislava 26. apríla 2026 v Nitre.Na snímke zľava Marko Stacha (Nitra) a Patrik Bačík (Bratislava) v piatom zápase finále play off hokejovej Tipsport extraligy medzi HK Nitra - HC Slovan Bratislava 26. apríla 2026 v Nitre.Na snímke zľava Turner Elson (Bratislava) a Josh Passolt (Nitra) v piatom zápase finále play off hokejovej Tipsport extraligy medzi HK Nitra - HC Slovan Bratislava 26. apríla 2026 v Nitre.

Samuel Takáč
Samuel Takáč
Citeľná strata pre Slovan. Disciplinárka vystavila stopku kľúčovému hráčovi
dnes 11:43
