Citeľná strata pre Slovan. Disciplinárka vystavila stopku kľúčovému hráčovi

Hokejistom Slovana Bratislava bude v šiestom finálovom zápase play off Tipsport ligy proti Nitre chýbať útočník Samuel Takáč.
Od Senátu profesionálneho hokeja (SPH DK SZĽH) dostal trest zákazu činnosti na jeden zápas. Previnil sa v nedeľňajšom piatom finálovom zápase, keď v čase 24:31 úmyselne zasiahol protihráča kroščekom do oblasti hlavy.
Podľa verdiktu SPH DK SZĽH to malo za následok nekontrolovateľný pád protihráča na ľad a vážne tým ohrozil zdravie súpera.
Slovan v nedeľu prehral na ľade Nitry 3:5 a nevyužil prvú príležitosť získať majstrovský titul. V sérii vedie 3:2 na zápasy a ukončiť ju môže v utorok na domácom ľade.
