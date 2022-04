Žiaril v Pekingu, hrá finále. Vyhrajte podpísaný dres Juraja Slafkovského

1. Súťaž sa spravuje výlučne týmito pravidlami:

a) Súťaž bude prebiehať od 20.04.2022 do 04.05.2021 na stránke www.sportnet.sme.sk.

b) Do súťaže je automaticky zaradený každý používateľ, ktorý si zakúpi na stránke https://predplatne.sme.sk/sportnet-predplatne predplatné s názvom Sportnet na 1 rok alebo Sportnet + SME.sk bez reklamy v termíne od 20.04.2022 do 04.05.2022.

c) Používateľ, ktorý si zakúpi predplatné v bode 1. b) a neželá si zapojiť sa do súťaže, oznámi svoje rozhodnutie e-mailom na adresu info@sportnet.sk najneskôr do 10.05.2022. V žiadosti o vyradenie do súťaže uvedie predmet “Súťaž” a do mailu uvedie adresu, s ktorou bol pri kúpe predplatného prihlásený.

d) Výhercu budeme informovať najneskôr 09.05.2022 o výhre prostredníctvom elektronickej správy. Na e-mailovú adresu, ktorú nakupujúci použil pri nákupe ročného predplatného, mu bude doručená správa, akým spôsobom si može výherca výhry prevziať.

e) Cena pre výhercu: Originálny hokejový dres TPS Turku podpísaný Jurajom Slafkovským.

f) V prípade, že si používateľ zakúpi viackrát predplatné, ktoré je uvedené v bode 1. b) v termíne od 20.04.2022 do 04.05.2022, bude za každý nákup zaradený do súťaže. Čím viac predplatných používateľ nakúpi, tým vyššia bude jeho šanca na výhru.

2. Spracovanie osobných údajov

Spracovanie osobných údajov účastníkov v Súťaži prebieha v súlade s platnými právnymi predpismi pre ochranu osobných údajov, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady 679/2016 o ochrane osobných údajov fyzických osôb pri ich pohybe a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov Organizátorom sú dostupné na webových stránkach Organizátora v dokumente Ochrana osobných údajov.

Osobné údaje účastníkov v Súťaži budú spracúvané výlučne organizátorom súťaže, teda spoločnosťou Petit Press, a.s. ako prevádzkovateľom webovej stránky Sportnet.sme.sk a nebudú poskytnuté partnerovi súťaže ani žiadnej inej spoločnosti.

Spracúvanie osobných údajov bude prebiehať na nasledovných právnych základoch:

a) Účasť v súťaži, žrebovanie - právnym základom spracúvania osobných údajov je akceptácia podmienok súťaže a plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy v ktorej vystupujte súťažiaci ako jedna zo zmluvných strán.

b) Uchovanie pre účely plnenia povinností podľa osobitných predpisov - právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie povinností podľa predpisov finančného práva – platí len v prípade, ak sa na plnenie viaže daňová povinnosť.

Rozsah spracúvaných osobných údajov:

a) Účasť v súťaži, žrebovanie a vyhlásenie výhercu – elektronická adresa.

b) Uchovanie pre účely plnenie povinností podľa osobitných predpisov – elektronická adresa, dátum odoslania výhry.

Doba uchovania spracovaných údajov

a) Údaje zo súťaže budú uchovávané po dobu 12 mesiacov a informácia o účasti v súťaži po obdobie 3 rokov

b) Údaje potrebné pre zabezpečenie povinností podľa osobitných predpisov budú uchovávané len pri súťažiacich, pri ktorých bude toto uchovanie nevyhnutné (výhercovia) a po dobu aktuálneho roka a nasledujúcich 10 rokov

Spracované údaje nebudú zasielané v tomto prípade súťaže žiadnemu príjemcovi a budú spracúvané výlučne prevádzkovateľom. Viac informácií k spracúvaniu osobných údajov nájdete na stránke Vyhlásenie o ochrane súkromia - klienti

Pomoc a podpora:

V prípade otázok kontaktuje info@sportnet.sk.